https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html

Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки

Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки - РИА Новости, 07.12.2022

Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки

Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:33

2022-12-07T13:33

2022-12-07T13:33

происшествия

барнаул

взятка

россия

алтайский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

единая россия

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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю."Суд… признал Юрия Еремеева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на срок 2 года", - говорится в сообщении.Ему вменили ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Следствием и судом установлено, что в 2015 году у Еремеева, на тот момент занимающего должность главы администрации Центрального района Барнаула, возникла необходимость произвести строительно-монтажные работы на территории принадлежащего ему земельного участка."С этой целью он обратился к главному инженеру муниципального унитарного предприятия "Автодорстрой г. Барнаула" Овсянникову, который организовал выполнение указанных работ с привлечением строительной бригады, а после оплатил их из собственных средств. Чтобы не возвращать деньги в размере 80 тысяч рублей, потраченные инженером, глава района пообещал за оказанную услугу устроить его на муниципальную должность. В 2016 году он обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в муниципальный резерв управленческих кадров краевой столицы, а в дальнейшем мужчина был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула", - уточняют в ведомстве.Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Еремеев вину в содеянном признал полностью. В отношении Сергея Овсянникова уголовное дело по обвинению в даче взятки было направлено в суд, где прекращено за сроками давности совершения преступления.После должности главы Центрального района Барнаула Еремеев пошёл на повышение, став заммэра Барнаула, также он был секретарем барнаульского отделения "Единой России". Оба поста покинул в конце 2021 года после интереса к нему правоохранителей.

https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html

https://ria.ru/20221203/arest-1836066544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, барнаул, взятка, россия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия, следственный комитет россии (ск рф)