https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки - РИА Новости, 07.12.2022
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:33
2022-12-07T13:33
2022-12-07T13:33
происшествия
барнаул
взятка
россия
алтайский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю."Суд… признал Юрия Еремеева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на срок 2 года", - говорится в сообщении.Ему вменили ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Следствием и судом установлено, что в 2015 году у Еремеева, на тот момент занимающего должность главы администрации Центрального района Барнаула, возникла необходимость произвести строительно-монтажные работы на территории принадлежащего ему земельного участка."С этой целью он обратился к главному инженеру муниципального унитарного предприятия "Автодорстрой г. Барнаула" Овсянникову, который организовал выполнение указанных работ с привлечением строительной бригады, а после оплатил их из собственных средств. Чтобы не возвращать деньги в размере 80 тысяч рублей, потраченные инженером, глава района пообещал за оказанную услугу устроить его на муниципальную должность. В 2016 году он обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в муниципальный резерв управленческих кадров краевой столицы, а в дальнейшем мужчина был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула", - уточняют в ведомстве.Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Еремеев вину в содеянном признал полностью. В отношении Сергея Овсянникова уголовное дело по обвинению в даче взятки было направлено в суд, где прекращено за сроками давности совершения преступления.После должности главы Центрального района Барнаула Еремеев пошёл на повышение, став заммэра Барнаула, также он был секретарем барнаульского отделения "Единой России". Оба поста покинул в конце 2021 года после интереса к нему правоохранителей.
https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html
https://ria.ru/20221203/arest-1836066544.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, взятка, россия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Взятка, Россия, Алтайский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
Уличенный во взяточничестве бывший вице-мэр Барнаула Еремеев отделался штрафом
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости.
Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает
СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Суд… признал Юрия Еремеева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Ему вменили ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Следствием и судом установлено, что в 2015 году у Еремеева, на тот момент занимающего должность главы администрации Центрального района Барнаула, возникла необходимость произвести строительно-монтажные работы на территории принадлежащего ему земельного участка.
"С этой целью он обратился к главному инженеру муниципального унитарного предприятия "Автодорстрой г. Барнаула" Овсянникову, который организовал выполнение указанных работ с привлечением строительной бригады, а после оплатил их из собственных средств. Чтобы не возвращать деньги в размере 80 тысяч рублей, потраченные инженером, глава района пообещал за оказанную услугу устроить его на муниципальную должность. В 2016 году он обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в муниципальный резерв управленческих кадров краевой столицы, а в дальнейшем мужчина был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула", - уточняют в ведомстве.
Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ
России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Еремеев вину в содеянном признал полностью. В отношении Сергея Овсянникова уголовное дело по обвинению в даче взятки было направлено в суд, где прекращено за сроками давности совершения преступления.
После должности главы Центрального района Барнаула Еремеев пошёл на повышение, став заммэра Барнаула, также он был секретарем барнаульского отделения "Единой России
". Оба поста покинул в конце 2021 года после интереса к нему правоохранителей.