Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки - РИА Новости, 07.12.2022
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:33
2022-12-07T13:33
происшествия
барнаул
взятка
россия
алтайский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю."Суд… признал Юрия Еремеева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на срок 2 года", - говорится в сообщении.Ему вменили ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Следствием и судом установлено, что в 2015 году у Еремеева, на тот момент занимающего должность главы администрации Центрального района Барнаула, возникла необходимость произвести строительно-монтажные работы на территории принадлежащего ему земельного участка."С этой целью он обратился к главному инженеру муниципального унитарного предприятия "Автодорстрой г. Барнаула" Овсянникову, который организовал выполнение указанных работ с привлечением строительной бригады, а после оплатил их из собственных средств. Чтобы не возвращать деньги в размере 80 тысяч рублей, потраченные инженером, глава района пообещал за оказанную услугу устроить его на муниципальную должность. В 2016 году он обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в муниципальный резерв управленческих кадров краевой столицы, а в дальнейшем мужчина был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула", - уточняют в ведомстве.Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Еремеев вину в содеянном признал полностью. В отношении Сергея Овсянникова уголовное дело по обвинению в даче взятки было направлено в суд, где прекращено за сроками давности совершения преступления.После должности главы Центрального района Барнаула Еремеев пошёл на повышение, став заммэра Барнаула, также он был секретарем барнаульского отделения "Единой России". Оба поста покинул в конце 2021 года после интереса к нему правоохранителей.
https://ria.ru/20221206/rosalkogolregulirovanie-1836598984.html
https://ria.ru/20221203/arest-1836066544.html
барнаул
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барнаул, взятка, россия, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Взятка, Россия, Алтайский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
13:33 07.12.2022
 
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки

Уличенный во взяточничестве бывший вице-мэр Барнаула Еремеев отделался штрафом

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, он отделался штрафом, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Суд… признал Юрия Еремеева виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 800 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 11:33
Источник сообщил об аресте экс-помощника главы Росалкогольрегулирования
Ему вменили ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Следствием и судом установлено, что в 2015 году у Еремеева, на тот момент занимающего должность главы администрации Центрального района Барнаула, возникла необходимость произвести строительно-монтажные работы на территории принадлежащего ему земельного участка.
"С этой целью он обратился к главному инженеру муниципального унитарного предприятия "Автодорстрой г. Барнаула" Овсянникову, который организовал выполнение указанных работ с привлечением строительной бригады, а после оплатил их из собственных средств. Чтобы не возвращать деньги в размере 80 тысяч рублей, потраченные инженером, глава района пообещал за оказанную услугу устроить его на муниципальную должность. В 2016 году он обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в муниципальный резерв управленческих кадров краевой столицы, а в дальнейшем мужчина был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула", - уточняют в ведомстве.
Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия Еремеев вину в содеянном признал полностью. В отношении Сергея Овсянникова уголовное дело по обвинению в даче взятки было направлено в суд, где прекращено за сроками давности совершения преступления.
После должности главы Центрального района Барнаула Еремеев пошёл на повышение, став заммэра Барнаула, также он был секретарем барнаульского отделения "Единой России". Оба поста покинул в конце 2021 года после интереса к нему правоохранителей.
Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 10:07
Суд арестовал бывшую вице-мэра Владивостока Соколову
 
ПроисшествияБарнаулВзяткаРоссияАлтайский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Единая РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала