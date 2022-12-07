https://ria.ru/20221207/vzryv-1836980890.html

В Назрани прогремел взрыв в торговом центре

В Назрани прогремел взрыв в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2022

В Назрани прогремел взрыв в торговом центре

Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:50

2022-12-07T15:50

2022-12-07T16:20

происшествия

назрань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии."В 15.03 мск в среду поступило сообщение о происшествии в Назрань по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок.По данным регионального ведомства, предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров, на место происшествия выехали силы МЧС.Позже в экстренных службах уточнили, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В республиканском главке подтвердили локализацию пожара на 400 "квадратах".

https://realty.ria.ru/20221202/pozhar-1835817485.html

назрань

республика ингушетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные работают на месте взрыва в торговом центре в Назрани Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок. 2022-12-07T15:50 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия