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В Назрани прогремел взрыв в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2022
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В Назрани прогремел взрыв в торговом центре
В Назрани прогремел взрыв в торговом центре - РИА Новости, 07.12.2022
В Назрани прогремел взрыв в торговом центре
Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:50
2022-12-07T16:20
происшествия
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии."В 15.03 мск в среду поступило сообщение о происшествии в Назрань по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок.По данным регионального ведомства, предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров, на место происшествия выехали силы МЧС.Позже в экстренных службах уточнили, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В республиканском главке подтвердили локализацию пожара на 400 "квадратах".
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назрань
республика ингушетия
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353
60
Пожарные работают на месте взрыва в торговом центре в Назрани
Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена. Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок.
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происшествия, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия
Происшествия, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия
15:50 07.12.2022 (обновлено: 16:20 07.12.2022)
 
В Назрани прогремел взрыв в торговом центре

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа в ТЦ "Таргим" в Назрани

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НАЛЬЧИК, 7 дек – РИА Новости. Четыре человека доставлены в больницу после взрыва газа в торговом центре в Назрани, часть здания разрушена, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии.
"В 15.03 мск в среду поступило сообщение о происшествии в Назрань по ул. Муталиева в торговом доме "Таргим". По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно пострадало четыре человека", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в торговом центре в Назрани. Кадр видео
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в торговом центре в Назрани. Кадр видео
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в торговом центре в Назрани. Кадр видео
Отмечается, что пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб республики, среди пострадавших один ребенок.
По данным регионального ведомства, предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров, на место происшествия выехали силы МЧС.
Позже в экстренных службах уточнили, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В республиканском главке подтвердили локализацию пожара на 400 "квадратах".
Пожарный - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 11:49
Крыша ТЦ загорелась в дагестанском Хасавюрте
 
ПроисшествияНазраньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Ингушетия
 
 
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