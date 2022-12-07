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Власти подготовят выплаты отдельным категориям медработников к январю
Власти подготовят выплаты отдельным категориям медработников к январю - РИА Новости, 07.12.2022
Власти подготовят выплаты отдельным категориям медработников к январю
Российские власти проведут подготовку к запуску дополнительных выплат отдельным категориям медицинского персонала в декабре - начале января, заявила... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:50
2022-12-07T19:50
2022-12-07T19:50
общество
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские власти проведут подготовку к запуску дополнительных выплат отдельным категориям медицинского персонала в декабре - начале января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, многие регионы страны испытывают нехватку кадров в первичном звене, в центральных районных, районных больницах. С 1 января 2023 года этим медицинским работникам, как и тем, кто работает на скорой помощи, установят дополнительные выплаты."В течение декабря - начале января будет проделана вся необходимая подготовительная работа", - сказала Голикова журналистам.
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общество, татьяна голикова, россия, здоровье - общество
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Здоровье - Общество
Власти подготовят выплаты отдельным категориям медработников к январю
Голикова: власти подготовят выплаты медикам первичного звена и скорых в декабре-январе
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские власти проведут подготовку к запуску дополнительных выплат отдельным категориям медицинского персонала в декабре - начале января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, многие регионы страны испытывают нехватку кадров в первичном звене, в центральных районных, районных больницах. С 1 января 2023 года этим медицинским работникам, как и тем, кто работает на скорой помощи, установят дополнительные выплаты.
"В течение декабря - начале января будет проделана вся необходимая подготовительная работа", - сказала Голикова журналистам.