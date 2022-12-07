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Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС - РИА Новости, 07.12.2022
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Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС
Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС - РИА Новости, 07.12.2022
Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС
Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:34
2022-12-07T15:08
россия
киев
ольга тимофеева (депутат гд)
украина
сербия
ивица дачич
госдума рф
пачэс
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БЕЛГРАД, 7 дек – РИА Новости. Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде из-за демарша представителей Украины, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.В столице Сербии во вторник проходит юбилейное 60-е заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Участвуют представители государств черноморского региона и шире, а также России и Украины. На открытии выступили председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич и глава МИД Ивица Дачич. Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание."Представить без России эту организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад. И когда сегодня это превращается в цирк и балаган, и кто-то вправе говорить, что этот кандидат или депутат не нравятся, то мы здесь - парламентарии РФ и отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран", - указала глава российской делегации."Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно", - подчеркнула Тимофеева, отметив, что Россия при этом не приостанавливает свое членство и работу в ПАЧЭС.Депутат Госдумы Константин Затулин уточнил, что часть делегаций других государств поддержала представителей Украины."В данном случае речь шла о политической акции. К сожалению, часть делегаций от стран НАТО присоединились. Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас, хотя и не смогла, несмотря на то, что председательствующая в ПАЧЭС, отложить вопрос или каким-то другим образом его решить. Мы не потерпим никакого суда ни в какой аудитории за пределами РФ над гражданами России, депутаты они или нет", - подытожил Затулин.Российская делегация затем отправилась возложить цветы к памятнику воинам-освободителям, в планах также встречи с сербской стороной.
https://ria.ru/20220411/rossiya-1782839572.html
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россия, киев, ольга тимофеева (депутат гд), украина, сербия, ивица дачич, госдума рф, пачэс, константин затулин, нато
Россия, Киев, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Украина, Сербия, Ивица Дачич, Госдума РФ, ПАЧЭС, Константин Затулин, НАТО
14:34 07.12.2022 (обновлено: 15:08 07.12.2022)
 
Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС

Тимофеева заявила, что Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Украины

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 дек – РИА Новости. Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде из-за демарша представителей Украины, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
В столице Сербии во вторник проходит юбилейное 60-е заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Участвуют представители государств черноморского региона и шире, а также России и Украины. На открытии выступили председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич и глава МИД Ивица Дачич. Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание.
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"Представить без России эту организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад. И когда сегодня это превращается в цирк и балаган, и кто-то вправе говорить, что этот кандидат или депутат не нравятся, то мы здесь - парламентарии РФ и отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран", - указала глава российской делегации.
"Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно", - подчеркнула Тимофеева, отметив, что Россия при этом не приостанавливает свое членство и работу в ПАЧЭС.
Депутат Госдумы Константин Затулин уточнил, что часть делегаций других государств поддержала представителей Украины.
"В данном случае речь шла о политической акции. К сожалению, часть делегаций от стран НАТО присоединились. Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас, хотя и не смогла, несмотря на то, что председательствующая в ПАЧЭС, отложить вопрос или каким-то другим образом его решить. Мы не потерпим никакого суда ни в какой аудитории за пределами РФ над гражданами России, депутаты они или нет", - подытожил Затулин.
Российская делегация затем отправилась возложить цветы к памятнику воинам-освободителям, в планах также встречи с сербской стороной.
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РоссияКиевОльга Тимофеева (депутат ГД)УкраинаСербияИвица ДачичГосдума РФПАЧЭСКонстантин ЗатулинНАТО
 
 
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