14:34 07.12.2022 (обновлено: 15:08 07.12.2022)
Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС
Тимофеева заявила, что Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС из-за выпадов Украины
Государственный флаг России. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 дек – РИА Новости. Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде из-за демарша представителей Украины, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
В столице Сербии во вторник проходит юбилейное 60-е заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Участвуют представители государств черноморского региона и шире, а также России и Украины. На открытии выступили председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич и глава МИД Ивица Дачич. Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание.
"Представить без России эту организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад. И когда сегодня это превращается в цирк и балаган, и кто-то вправе говорить, что этот кандидат или депутат не нравятся, то мы здесь - парламентарии РФ и отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран", - указала глава российской делегации.
"Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно", - подчеркнула Тимофеева, отметив, что Россия при этом не приостанавливает свое членство и работу в ПАЧЭС.
Депутат Госдумы Константин Затулин уточнил, что часть делегаций других государств поддержала представителей Украины.
"В данном случае речь шла о политической акции. К сожалению, часть делегаций от стран НАТО присоединились. Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас, хотя и не смогла, несмотря на то, что председательствующая в ПАЧЭС, отложить вопрос или каким-то другим образом его решить. Мы не потерпим никакого суда ни в какой аудитории за пределами РФ над гражданами России, депутаты они или нет", - подытожил Затулин.
Российская делегация затем отправилась возложить цветы к памятнику воинам-освободителям, в планах также встречи с сербской стороной.