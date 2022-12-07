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Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС - РИА Новости, 07.12.2022

Россия приостановит выплату взносов в ПАЧЭС

Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:34

2022-12-07T14:34

2022-12-07T15:08

россия

киев

ольга тимофеева (депутат гд)

украина

сербия

ивица дачич

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пачэс

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БЕЛГРАД, 7 дек – РИА Новости. Российская делегация решила приостановить взносы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и покинула заседание в Белграде из-за демарша представителей Украины, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.В столице Сербии во вторник проходит юбилейное 60-е заседание генеральной ассамблеи ПАЧЭС. Участвуют представители государств черноморского региона и шире, а также России и Украины. На открытии выступили председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич и глава МИД Ивица Дачич. Украинская делегация перед началом заседания вывесила перед своим столом национальный флаг, расписанный призывами и слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание."Представить без России эту организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад. И когда сегодня это превращается в цирк и балаган, и кто-то вправе говорить, что этот кандидат или депутат не нравятся, то мы здесь - парламентарии РФ и отстаиваем позицию своей страны. Поэтому сегодня не считаем нужным находиться с людьми, которые не уважают своих избирателей и защищают интересы чужих стран", - указала глава российской делегации."Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно", - подчеркнула Тимофеева, отметив, что Россия при этом не приостанавливает свое членство и работу в ПАЧЭС.Депутат Госдумы Константин Затулин уточнил, что часть делегаций других государств поддержала представителей Украины."В данном случае речь шла о политической акции. К сожалению, часть делегаций от стран НАТО присоединились. Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас, хотя и не смогла, несмотря на то, что председательствующая в ПАЧЭС, отложить вопрос или каким-то другим образом его решить. Мы не потерпим никакого суда ни в какой аудитории за пределами РФ над гражданами России, депутаты они или нет", - подытожил Затулин.Российская делегация затем отправилась возложить цветы к памятнику воинам-освободителям, в планах также встречи с сербской стороной.

https://ria.ru/20220411/rossiya-1782839572.html

https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836786545.html

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россия, киев, ольга тимофеева (депутат гд), украина, сербия, ивица дачич, госдума рф, пачэс, константин затулин, нато