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Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате - РИА Новости, 07.12.2022
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Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате
Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате - РИА Новости, 07.12.2022
Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате
Комитет Госдумы по соцполитике не поддержал к первому чтению законопроект ЛДПР, которым предлагается установить предновогоднюю пенсионную выплату всем... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:45
2022-12-07T10:45
общество
светлана бессараб
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике не поддержал к первому чтению законопроект ЛДПР, которым предлагается установить предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим пенсионерам.Инициатива была внесена в Госдуму в декабре прошлого года. Как подчеркнула член комитета Светлана Бессараб, расходы (по примерным подсчетам до 890 миллиардов рублей) на реализацию инициативы являются существенными с учетом дефицита бюджета на 2023 год - "очень сложно представить из каких средств будут изысканы эти средства". Комитет рекомендовал Думе отклонить проект. Как отметил глава профильного комитета Ярослав Нилов, дискуссия по инициативе будет перенесена на заседание Думы."Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими", — сообщается в пояснительной записке.Проектом предлагалось установить предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой гражданином пенсии.
https://ria.ru/20221101/izmeneniya-1828304041.html
https://ria.ru/20221206/pensiya-1836747786.html
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общество, светлана бессараб, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
10:45 07.12.2022
 
Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате

Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике не поддержал к первому чтению законопроект ЛДПР, которым предлагается установить предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим пенсионерам.
Инициатива была внесена в Госдуму в декабре прошлого года. Как подчеркнула член комитета Светлана Бессараб, расходы (по примерным подсчетам до 890 миллиардов рублей) на реализацию инициативы являются существенными с учетом дефицита бюджета на 2023 год - "очень сложно представить из каких средств будут изысканы эти средства". Комитет рекомендовал Думе отклонить проект. Как отметил глава профильного комитета Ярослав Нилов, дискуссия по инициативе будет перенесена на заседание Думы.
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"Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими", — сообщается в пояснительной записке.
Проектом предлагалось установить предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой гражданином пенсии.
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ОбществоСветлана БессарабЯрослав НиловЛДПРГосдума РФ
 
 
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