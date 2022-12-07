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Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате

Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате - РИА Новости, 07.12.2022

Комитет Госдумы не поддержал проект о ежегодной предновогодней выплате

Комитет Госдумы по соцполитике не поддержал к первому чтению законопроект ЛДПР, которым предлагается установить предновогоднюю пенсионную выплату всем... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:45

2022-12-07T10:45

2022-12-07T10:45

общество

светлана бессараб

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике не поддержал к первому чтению законопроект ЛДПР, которым предлагается установить предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим пенсионерам.Инициатива была внесена в Госдуму в декабре прошлого года. Как подчеркнула член комитета Светлана Бессараб, расходы (по примерным подсчетам до 890 миллиардов рублей) на реализацию инициативы являются существенными с учетом дефицита бюджета на 2023 год - "очень сложно представить из каких средств будут изысканы эти средства". Комитет рекомендовал Думе отклонить проект. Как отметил глава профильного комитета Ярослав Нилов, дискуссия по инициативе будет перенесена на заседание Думы."Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими", — сообщается в пояснительной записке.Проектом предлагалось установить предновогоднюю пенсионную выплату в размере получаемой гражданином пенсии.

https://ria.ru/20221101/izmeneniya-1828304041.html

https://ria.ru/20221206/pensiya-1836747786.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана бессараб, ярослав нилов, лдпр, госдума рф