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В Госдуме призвали запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

В Госдуме призвали запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год - РИА Новости, 07.12.2022

В Госдуме призвали запретить чиновникам выезд за рубеж на Новый год

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T04:04

2022-12-07T04:04

2022-12-07T04:04

султан хамзаев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев обратился к губернаторам с просьбой запретить чиновникам, с учетом нынешней обстановки в стране и в мире, выезд за рубеж на новогодние праздники и рекомендовать отдыхать в России, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости."Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости – дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов", - указано в обращении к главам субъектов.По словам Хамзаева, в такое ответственное для страны время каждый чиновник, представитель исполнительной и законодательной власти должен задать себе вопрос, "насколько корректно отдыхать в эти дни"."Это вопрос не только моральной этики, но и безопасности. Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны", - добавил он.Депутат также просит губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать именно внутри России - в своем регионе или другом субъекте РФ. Парламентарий считает, что такая инициатива будет отмечена в обществе и станет еще одним поводом для "сближения власти и общества".Подобную инициативу, но без обращения к главам российских регионов, Хамзаев предлагал годом ранее. Тогда политик предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма и чтобы понять "болевые точки" в этой сфере. По словам депутата, многие чиновники поддержали инициативу."В прошлом году, ещё до начала специальной военной операции многие мои коллеги, депутаты, главы регионов отказались от выездов за границу в пользу отдыха в России. Это позитивный тренд, который надо усиливать и продвигать в среде чиновников и всего государственного аппарата", - пояснил он.Несмотря на то что в этом году предложение вызвано больше ситуацией в стране и в мире, в том числе по соображениям безопасности, парламентарий по-прежнему считает, что инициатива может способствовать и развитию туризма в России. Чем больше чиновники будут отдыхать в РФ, тем активнее будет развиваться внутренний туризм, маршруты и инфраструктура, резюмировал он.

https://ria.ru/20221204/volodin-1836184552.html

https://ria.ru/20221206/pensiya-1836747786.html

https://ria.ru/20221206/opros-1836744481.html

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султан хамзаев, россия, госдума рф