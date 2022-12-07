https://ria.ru/20221207/vydvorenie-1836851005.html

Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России

Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России - РИА Новости, 07.12.2022

Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России

Американского проповедника, находившегося в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, выдворят из РФ за нарушение законодательства о режиме пребывании в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:38

2022-12-07T08:38

2022-12-07T08:39

россия

советско-гаванский район

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Американского проповедника, находившегося в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, выдворят из РФ за нарушение законодательства о режиме пребывании в стране, сообщает управление МВД России по региону.По данным полиции, мужчина 69 лет прибыл в Советско-Гаванский район по гостевой визе и встал на миграционный учет, однако в нарушение целей пребывания он вел религиозную проповедническую деятельность среди местной общины пятидесятников."На иностранца был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). По решению суда мужчина признан виновным - пребывание его на территории РФ признано незаконным", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что проповедник оштрафован на 2 тысячи рублей и подлежит принудительному выдворению из России.

https://ria.ru/20221124/nekoglai-1833883292.html

https://ria.ru/20221019/ptsu-1825046241.html

россия

советско-гаванский район

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, советско-гаванский район, хабаровский край, общество