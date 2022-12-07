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Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России - РИА Новости, 07.12.2022
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Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России
Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России - РИА Новости, 07.12.2022
Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России
Американского проповедника, находившегося в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, выдворят из РФ за нарушение законодательства о режиме пребывании в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:38
2022-12-07T08:39
россия
советско-гаванский район
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Американского проповедника, находившегося в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, выдворят из РФ за нарушение законодательства о режиме пребывании в стране, сообщает управление МВД России по региону.По данным полиции, мужчина 69 лет прибыл в Советско-Гаванский район по гостевой визе и встал на миграционный учет, однако в нарушение целей пребывания он вел религиозную проповедническую деятельность среди местной общины пятидесятников."На иностранца был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). По решению суда мужчина признан виновным - пребывание его на территории РФ признано незаконным", - говорится в сообщении полиции.Отмечается, что проповедник оштрафован на 2 тысячи рублей и подлежит принудительному выдворению из России.
https://ria.ru/20221124/nekoglai-1833883292.html
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россия, советско-гаванский район, хабаровский край, общество
Россия, Советско-Гаванский район, Хабаровский край, Общество
08:38 07.12.2022 (обновлено: 08:39 07.12.2022)
 
Проповедника из США, находившегося в Хабаровском крае, выдворят из России

Из России за нарушение правил пребывания выдворят американского проповедника

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Американского проповедника, находившегося в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, выдворят из РФ за нарушение законодательства о режиме пребывании в стране, сообщает управление МВД России по региону.
По данным полиции, мужчина 69 лет прибыл в Советско-Гаванский район по гостевой визе и встал на миграционный учет, однако в нарушение целей пребывания он вел религиозную проповедническую деятельность среди местной общины пятидесятников.
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"На иностранца был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). По решению суда мужчина признан виновным - пребывание его на территории РФ признано незаконным", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что проповедник оштрафован на 2 тысячи рублей и подлежит принудительному выдворению из России.
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