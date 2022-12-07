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На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ

На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022

На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ

Члены Совета по правам человека при президенте РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронули основные острые темы, которые волнуют россиян,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:30

2022-12-07T20:30

2022-12-07T21:21

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

александр брод

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совет европы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронули основные острые темы, которые волнуют россиян, сказал РИА Новости член Совета Александр Брод.Традиционная встреча Путина с членами Совета прошла в среду в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. Заседание длилось три часа."Вопросов было очень много. Были затронуты традиционно все основные острые темы, которые волнуют россиян", - сказал Брод.Он отметил, что впервые на заседании с участием президента был поднят вопрос развития медицинской помощи в России и социальной защиты врачей. "Меня порадовало то, что впервые глубоко была затронута тема развития качества медицинской помощи, подготовки врачей, социальная защита врачей. На моей памяти это первое серьезное выступление перед президентом (на эту тему). Думаю, президент по ней тоже даст важное поручение", - добавил Брод.Относительно своего выступления Брод рассказал, что перед президентом озвучил проблемы приграничных территорий и что поддержка жителей Курской, Брянской и Белгородской областей требует дополнительных ресурсов. Также правозащитник рассказал главе государства о положении граждан в Приднестровье, где порядка 200 тысяч человек получили российские паспорта. По словам Брода, жители подвергаются ограничениям со стороны Украины и Молдавии. "Со стороны Украины вообще границы заблокированы, со стороны Молдовы людей подвергают унизительным обыскам", - добавил Брод.Кроме того, правозащитник предложил расширить круг субъектов для общественного наблюдения на выборах и включить в него уполномоченных по правам человека, сообщил о том, что поступает немало жалоб на решения российских судов, и Верховный суд "должен активнее взаимодействовать" с правозащитниками, а также затронул вопрос создания международного судебного органа, который нужен после выхода России из Совета Европы.Член СПЧ Ольга Демичева, которая впервые участвовала в заседании Совета с президентом, сообщила, что лимита времени по выступлениям не было и выступающим можно было сказать все, что планировалось. "Я даже не ожидала, насколько внимательно, глубоко и тепло среагирует президент на те вопросы, которые мы поднимаем. Я волновалась и не успела сказать все, о чем хотела сказать. Но основные вопросы, которые я хотела поднять, удалось задать. Я увидела активный отклик, живую и искреннюю реакцию", - поделилась Демичева.Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов и один из новых членов СПЧ Ян Власов сообщил, что на встрече были озвучены актуальные вопросы, в частности, были детализированы вопросы, касающиеся специальной военной операции. "Речь идет о детальных вещах – о помощи людям, которые выехали с этой территории, о помощи семьям тех, кто воюет, о помощи раненым, о реабилитации людей, которые вернулись, то есть это очень важный момент. И в общем-то президент по этому поводу открыт для получения информации, открыт для обсуждения этих вопросов", - рассказал Власов.

https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html

https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, александр брод, украина, россия, владимир путин, молдавия, совет европы