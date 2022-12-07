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На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
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На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ
На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ
Члены Совета по правам человека при президенте РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронули основные острые темы, которые волнуют россиян,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:30
2022-12-07T21:21
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
александр брод
украина
россия
владимир путин
молдавия
совет европы
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронули основные острые темы, которые волнуют россиян, сказал РИА Новости член Совета Александр Брод.Традиционная встреча Путина с членами Совета прошла в среду в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. Заседание длилось три часа."Вопросов было очень много. Были затронуты традиционно все основные острые темы, которые волнуют россиян", - сказал Брод.Он отметил, что впервые на заседании с участием президента был поднят вопрос развития медицинской помощи в России и социальной защиты врачей. "Меня порадовало то, что впервые глубоко была затронута тема развития качества медицинской помощи, подготовки врачей, социальная защита врачей. На моей памяти это первое серьезное выступление перед президентом (на эту тему). Думаю, президент по ней тоже даст важное поручение", - добавил Брод.Относительно своего выступления Брод рассказал, что перед президентом озвучил проблемы приграничных территорий и что поддержка жителей Курской, Брянской и Белгородской областей требует дополнительных ресурсов. Также правозащитник рассказал главе государства о положении граждан в Приднестровье, где порядка 200 тысяч человек получили российские паспорта. По словам Брода, жители подвергаются ограничениям со стороны Украины и Молдавии. "Со стороны Украины вообще границы заблокированы, со стороны Молдовы людей подвергают унизительным обыскам", - добавил Брод.Кроме того, правозащитник предложил расширить круг субъектов для общественного наблюдения на выборах и включить в него уполномоченных по правам человека, сообщил о том, что поступает немало жалоб на решения российских судов, и Верховный суд "должен активнее взаимодействовать" с правозащитниками, а также затронул вопрос создания международного судебного органа, который нужен после выхода России из Совета Европы.Член СПЧ Ольга Демичева, которая впервые участвовала в заседании Совета с президентом, сообщила, что лимита времени по выступлениям не было и выступающим можно было сказать все, что планировалось. "Я даже не ожидала, насколько внимательно, глубоко и тепло среагирует президент на те вопросы, которые мы поднимаем. Я волновалась и не успела сказать все, о чем хотела сказать. Но основные вопросы, которые я хотела поднять, удалось задать. Я увидела активный отклик, живую и искреннюю реакцию", - поделилась Демичева.Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов и один из новых членов СПЧ Ян Власов сообщил, что на встрече были озвучены актуальные вопросы, в частности, были детализированы вопросы, касающиеся специальной военной операции. "Речь идет о детальных вещах – о помощи людям, которые выехали с этой территории, о помощи семьям тех, кто воюет, о помощи раненым, о реабилитации людей, которые вернулись, то есть это очень важный момент. И в общем-то президент по этому поводу открыт для получения информации, открыт для обсуждения этих вопросов", - рассказал Власов.
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
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здоровье - общество, александр брод, украина, россия, владимир путин, молдавия, совет европы
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Александр Брод, Украина, Россия, Владимир Путин, Молдавия, Совет Европы
20:30 07.12.2022 (обновлено: 21:21 07.12.2022)
 
На встрече с Путиным затронули темы, волнующие россиян, отметил член СПЧ

Член СПЧ Брод: на встрече с Путиным традиционно затронули главные темы, волнующие россиян

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Члены Совета по правам человека при президенте РФ на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронули основные острые темы, которые волнуют россиян, сказал РИА Новости член Совета Александр Брод.
Традиционная встреча Путина с членами Совета прошла в среду в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. Заседание длилось три часа.
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"Вопросов было очень много. Были затронуты традиционно все основные острые темы, которые волнуют россиян", - сказал Брод.
Он отметил, что впервые на заседании с участием президента был поднят вопрос развития медицинской помощи в России и социальной защиты врачей. "Меня порадовало то, что впервые глубоко была затронута тема развития качества медицинской помощи, подготовки врачей, социальная защита врачей. На моей памяти это первое серьезное выступление перед президентом (на эту тему). Думаю, президент по ней тоже даст важное поручение", - добавил Брод.
Относительно своего выступления Брод рассказал, что перед президентом озвучил проблемы приграничных территорий и что поддержка жителей Курской, Брянской и Белгородской областей требует дополнительных ресурсов. Также правозащитник рассказал главе государства о положении граждан в Приднестровье, где порядка 200 тысяч человек получили российские паспорта. По словам Брода, жители подвергаются ограничениям со стороны Украины и Молдавии. "Со стороны Украины вообще границы заблокированы, со стороны Молдовы людей подвергают унизительным обыскам", - добавил Брод.
Кроме того, правозащитник предложил расширить круг субъектов для общественного наблюдения на выборах и включить в него уполномоченных по правам человека, сообщил о том, что поступает немало жалоб на решения российских судов, и Верховный суд "должен активнее взаимодействовать" с правозащитниками, а также затронул вопрос создания международного судебного органа, который нужен после выхода России из Совета Европы.
"По поводу предложений по выборам (президент) сказал, что даст поручения проработать этот вопрос. Думаю, будет ответное действие со стороны ЦИК и администрации президента, по правосудию сказал, что реформу правосудия будем продолжать, по поводу Приднестровья даст поручения проработать вопрос", - рассказал Брод.
Член СПЧ Ольга Демичева, которая впервые участвовала в заседании Совета с президентом, сообщила, что лимита времени по выступлениям не было и выступающим можно было сказать все, что планировалось. "Я даже не ожидала, насколько внимательно, глубоко и тепло среагирует президент на те вопросы, которые мы поднимаем. Я волновалась и не успела сказать все, о чем хотела сказать. Но основные вопросы, которые я хотела поднять, удалось задать. Я увидела активный отклик, живую и искреннюю реакцию", - поделилась Демичева.
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов и один из новых членов СПЧ Ян Власов сообщил, что на встрече были озвучены актуальные вопросы, в частности, были детализированы вопросы, касающиеся специальной военной операции. "Речь идет о детальных вещах – о помощи людям, которые выехали с этой территории, о помощи семьям тех, кто воюет, о помощи раненым, о реабилитации людей, которые вернулись, то есть это очень важный момент. И в общем-то президент по этому поводу открыт для получения информации, открыт для обсуждения этих вопросов", - рассказал Власов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоАлександр БродУкраинаРоссияВладимир ПутинМолдавияСовет Европы
 
 
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