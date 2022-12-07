https://ria.ru/20221207/vstrecha-1836936036.html

Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле

Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.12.2022

Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле

Россия готова оказать необходимое содействие для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:37

2022-12-07T13:37

2022-12-07T13:49

россия

ильхам алиев

никол пашинян

армения

азербайджан

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия готова оказать необходимое содействие для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что если по этой встрече появится какое-то понимание, то об этом будет сообщено.Алиев ранее заявил, что встреча с Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится. В МИД Армении уверяли, что Ереван готов ко встрече двух лидеров, но в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.

https://ria.ru/20221205/odkb-1836407064.html

россия

армения

азербайджан

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, дмитрий песков