https://ria.ru/20221207/vstrecha-1836936036.html
Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле
Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.12.2022
Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле
Россия готова оказать необходимое содействие для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:37
2022-12-07T13:37
2022-12-07T13:49
россия
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия готова оказать необходимое содействие для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что если по этой встрече появится какое-то понимание, то об этом будет сообщено.Алиев ранее заявил, что встреча с Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится. В МИД Армении уверяли, что Ереван готов ко встрече двух лидеров, но в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.
https://ria.ru/20221205/odkb-1836407064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ильхам алиев, никол пашинян, армения, азербайджан, дмитрий песков
Россия, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков
13:37 07.12.2022 (обновлено: 13:49 07.12.2022)
Россия готова содействовать встрече Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле
Песков: Россия готова оказать содействие для проведения встречи Алиева и Пашиняна
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия готова оказать необходимое содействие для проведения на своей территории встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия безусловно будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли, что встреча Алиева и Пашиняна до конца года пройдет в России.
Он также отметил, что если по этой встрече появится какое-то понимание, то об этом будет сообщено.
Алиев ранее заявил, что встреча с Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится. В МИД Армении уверяли, что Ереван готов ко встрече двух лидеров, но в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.