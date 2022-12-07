https://ria.ru/20221207/vrachi-1836852324.html
Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс
Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс - РИА Новости, 07.12.2022
Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс
Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:44
2022-12-07T08:44
2022-12-07T08:44
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
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донбасс
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на сайте мэра российской столицы."Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик. Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что московские врачи оказывают помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка как в экстренном, так и в плановом порядке, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег по тактике лечения и наблюдения пациентов. Всего же столичные специалисты провели в ДНР и ЛНР более четырех тысяч операций.Специалисты из Москвы также помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики. В свою очередь, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы. Обучение проводится по нескольким направлениям, среди которых детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.Уточняется, что в общей сложности на регулярной основе в республиках работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения. Среди них городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина, ГКБ № 15 имени Филатова, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, ГКБ № 1 имени Пирогова и другие.
https://ria.ru/20221101/vrachi-1828384748.html
https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, москва, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Москва, Донбасс
Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс
Мультидисциплинарная бригада врачей из московских стационаров отправилась в Донбасс
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на сайте мэра российской столицы.
"Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик. Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что московские врачи оказывают помощь гражданам в больницах Луганска
и Донецка
как в экстренном, так и в плановом порядке, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег по тактике лечения и наблюдения пациентов. Всего же столичные специалисты провели в ДНР и ЛНР
более четырех тысяч операций.
Специалисты из Москвы
также помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики. В свою очередь, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы. Обучение проводится по нескольким направлениям, среди которых детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.
Уточняется, что в общей сложности на регулярной основе в республиках работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения. Среди них городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина, ГКБ № 15 имени Филатова, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, ГКБ № 1 имени Пирогова и другие.