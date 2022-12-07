https://ria.ru/20221207/vrachi-1836852324.html

Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс

Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс - РИА Новости, 07.12.2022

Бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в Донбасс

Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:44

2022-12-07T08:44

2022-12-07T08:44

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

москва

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829192715_0:116:3075:1846_1920x0_80_0_0_1887e10a746d67d2b6030b8f92578c64.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на сайте мэра российской столицы."Еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих московских стационаров отправилась в командировку на территории Луганской и Донецкой народных республик. Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что московские врачи оказывают помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка как в экстренном, так и в плановом порядке, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег по тактике лечения и наблюдения пациентов. Всего же столичные специалисты провели в ДНР и ЛНР более четырех тысяч операций.Специалисты из Москвы также помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики. В свою очередь, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы. Обучение проводится по нескольким направлениям, среди которых детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.Уточняется, что в общей сложности на регулярной основе в республиках работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения. Среди них городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина, ГКБ № 15 имени Филатова, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, ГКБ № 1 имени Пирогова и другие.

https://ria.ru/20221101/vrachi-1828384748.html

https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html

донецкая народная республика

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, москва, донбасс