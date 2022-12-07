https://ria.ru/20221207/voyna-1837034476.html

Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией

Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией - РИА Новости, 07.12.2022

Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией

Война в Донбассе была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти на Украине при помощи госпереворота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:57

2022-12-07T17:57

2022-12-07T18:13

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Война в Донбассе была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти на Украине при помощи госпереворота, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ после выступления Кирилла Вышинского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221207/donbass-1837025087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, россия, украина, в мире, владимир путин