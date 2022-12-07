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Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/voyna-1837034476.html
Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией
Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией - РИА Новости, 07.12.2022
Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией
Война в Донбассе была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти на Украине при помощи госпереворота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:57
2022-12-07T18:13
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Война в Донбассе была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти на Украине при помощи госпереворота, заявил президент РФ Владимир Путин."Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ после выступления Кирилла Вышинского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221207/donbass-1837025087.html
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донбасс, россия, украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин
17:57 07.12.2022 (обновлено: 18:13 07.12.2022)
 
Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией

Путин: война в Донбассе была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Война в Донбассе была начата не Россией, а теми, кто пришел к власти на Украине при помощи госпереворота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ после выступления Кирилла Вышинского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Вчера, 17:32Специальная военная операция на Украине
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