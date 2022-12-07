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В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку - РИА Новости, 07.12.2022
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В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку
В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку - РИА Новости, 07.12.2022
В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку
Водитель рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте нецензурно обругал пенсионерку, уволен, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:40
2022-12-07T13:50
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте нецензурно обругал пенсионерку, уволен, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке. На видеоролике слышна нецензурная брань водителя автобуса, обращённая к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что одна из пассажирок - пенсионерка - сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем. В ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен."Да, (увольнение водителя автобуса) подтверждаем", - сообщил представитель муниципалитета.По информации муниципального центра управления администрации Владивостока, по факту инцидента проведена проверка. Решением руководства автотранспортного предприятия водитель уволен с 7 декабря.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
12:40 07.12.2022 (обновлено: 13:50 07.12.2022)
 
В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку

Водителя рейсового автобуса во Владивостоке, нецензурно обругавшего пенсионерку, уволили

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте нецензурно обругал пенсионерку, уволен, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке. На видеоролике слышна нецензурная брань водителя автобуса, обращённая к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что одна из пассажирок - пенсионерка - сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем. В ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен.
"Да, (увольнение водителя автобуса) подтверждаем", - сообщил представитель муниципалитета.
По информации муниципального центра управления администрации Владивостока, по факту инцидента проведена проверка. Решением руководства автотранспортного предприятия водитель уволен с 7 декабря.
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