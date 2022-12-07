https://ria.ru/20221207/voditel-1836920866.html

В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку

В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку - РИА Новости, 07.12.2022

В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку

Водитель рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте нецензурно обругал пенсионерку, уволен, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:40

2022-12-07T12:40

2022-12-07T13:50

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Водитель рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте нецензурно обругал пенсионерку, уволен, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке. На видеоролике слышна нецензурная брань водителя автобуса, обращённая к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что одна из пассажирок - пенсионерка - сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем. В ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен."Да, (увольнение водителя автобуса) подтверждаем", - сообщил представитель муниципалитета.По информации муниципального центра управления администрации Владивостока, по факту инцидента проведена проверка. Решением руководства автотранспортного предприятия водитель уволен с 7 декабря.

https://ria.ru/20200225/1565177952.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток