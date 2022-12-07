Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России
Правительство Венгрии продлило национальную консультацию о санкциях до 15 декабря
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии продлило национальную консультацию об антироссийских санкциях до 15 декабря, сообщила представитель венгерского кабмина Александра Сенткирайи.
Изначально было объявлено, что национальная консультация в Венгрии продлится до 9 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Как сообщил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан, к началу декабря проголосовали более миллиона из 10 миллионов жителей страны.
"Правительство продлевает национальную консультацию о санкциях до 15 декабря", - написала Сенткирайи в соцсетях.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.