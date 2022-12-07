Рейтинг@Mail.ru
Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/vengriya-1836945959.html
Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России
Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России - РИА Новости, 07.12.2022
Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России
Правительство Венгрии продлило национальную консультацию об антироссийских санкциях до 15 декабря, сообщила представитель венгерского кабмина Александра... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:09
2022-12-07T14:09
виктор орбан
россия
венгрия
санкции в отношении россии
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e46512161a5c84dd093c75d68c9bba83.jpg
БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии продлило национальную консультацию об антироссийских санкциях до 15 декабря, сообщила представитель венгерского кабмина Александра Сенткирайи.Изначально было объявлено, что национальная консультация в Венгрии продлится до 9 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Как сообщил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан, к началу декабря проголосовали более миллиона из 10 миллионов жителей страны."Правительство продлевает национальную консультацию о санкциях до 15 декабря", - написала Сенткирайи в соцсетях.Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221207/orban-1836835465.html
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836883627.html
россия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_059022baf2c6124f13f14a4545f87592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, россия, венгрия, санкции в отношении россии, евросоюз, европа
Виктор Орбан, Россия, Венгрия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Европа
14:09 07.12.2022
 
Венгрия продлила национальную консультацию о санкциях против России

Правительство Венгрии продлило национальную консультацию о санкциях до 15 декабря

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Правительство Венгрии продлило национальную консультацию об антироссийских санкциях до 15 декабря, сообщила представитель венгерского кабмина Александра Сенткирайи.
Изначально было объявлено, что национальная консультация в Венгрии продлится до 9 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. Как сообщил в пятницу премьер-министр страны Виктор Орбан, к началу декабря проголосовали более миллиона из 10 миллионов жителей страны.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
02:33
Орбан предупредил Европу о последствиях необдуманной поддержки Киева
"Правительство продлевает национальную консультацию о санкциях до 15 декабря", - написала Сенткирайи в соцсетях.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:59
МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС
 
Виктор ОрбанРоссияВенгрияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала