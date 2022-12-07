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Госдума приняла закон о компенсации проезда вахтовым работникам
Госдума приняла закон о компенсации проезда вахтовым работникам - РИА Новости, 07.12.2022
Госдума приняла закон о компенсации проезда вахтовым работникам
Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения работодателя до места... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:55
2022-12-07T12:55
2022-12-07T12:55
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно."Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя", - говорится в тексте документа.Согласно пояснительной записке к инициативе, подобная норма направлена на обеспечение социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках.Также предполагается установить возможность компенсации стоимости проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя. Предлагается, что эта норма будет регулироваться коллективным договором либо локальным актом.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Госдума приняла закон о компенсации проезда вахтовым работникам
Госдума приняла закон, предусматривающий оплату работодателем проезда вахтовому работнику
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предусматривает оплату работодателем проезда работника от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно.
"Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя", - говорится в тексте документа.
Согласно пояснительной записке к инициативе, подобная норма направлена на обеспечение социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках.
Также предполагается установить возможность компенсации стоимости проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя. Предлагается, что эта норма будет регулироваться коллективным договором либо локальным актом.