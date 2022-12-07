https://ria.ru/20221207/vagner-1836943616.html
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах - РИА Новости, 07.12.2022
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах
"Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:03
2022-12-07T14:03
2022-12-07T14:03
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
евгений пригожин
новошахтинск
россия
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений Пригожин.Инцидент произошел накануне: мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся, но в итоге был задержан. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Как утверждалось в некоторых Telegram-каналах, задержанного зовут Павел Николин, он якобы бывший боец "Группы Вагнер"."Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу", - сообщил Пригожин.По его словам, оперативная группа "Вагнер" "проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах". Комментарий бизнесмена опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20221203/vagner-1836049453.html
https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html
новошахтинск
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чвк "вагнер", евгений пригожин, новошахтинск, россия, ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Новошахтинск, Россия, Ростовская область, Происшествия
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах
Пригожин: ЧВК "Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
"Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил
в среду основатель организации Евгений Пригожин.
Инцидент произошел накануне: мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся, но в итоге был задержан. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Как утверждалось в некоторых Telegram-каналах, задержанного зовут Павел Николин, он якобы бывший боец "Группы Вагнер".
"Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу", - сообщил Пригожин.
По его словам, оперативная группа "Вагнер" "проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах". Комментарий бизнесмена опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" во "ВКонтакте".