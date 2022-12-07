https://ria.ru/20221207/vagner-1836943616.html

"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах

"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах - РИА Новости, 07.12.2022

"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах

"Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:03

2022-12-07T14:03

2022-12-07T14:03

специальная военная операция на украине

чвк "вагнер"

евгений пригожин

новошахтинск

россия

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений Пригожин.Инцидент произошел накануне: мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся, но в итоге был задержан. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Как утверждалось в некоторых Telegram-каналах, задержанного зовут Павел Николин, он якобы бывший боец "Группы Вагнер"."Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу", - сообщил Пригожин.По его словам, оперативная группа "Вагнер" "проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах". Комментарий бизнесмена опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20221203/vagner-1836049453.html

https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html

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Владимир Лаврентьев

чвк "вагнер", евгений пригожин, новошахтинск, россия, ростовская область, происшествия