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"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/vagner-1836943616.html
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах - РИА Новости, 07.12.2022
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах
"Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:03
2022-12-07T14:03
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
евгений пригожин
новошахтинск
россия
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений Пригожин.Инцидент произошел накануне: мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся, но в итоге был задержан. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Как утверждалось в некоторых Telegram-каналах, задержанного зовут Павел Николин, он якобы бывший боец "Группы Вагнер"."Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу", - сообщил Пригожин.По его словам, оперативная группа "Вагнер" "проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах". Комментарий бизнесмена опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20221203/vagner-1836049453.html
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чвк "вагнер", евгений пригожин, новошахтинск, россия, ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Новошахтинск, Россия, Ростовская область, Происшествия
14:03 07.12.2022
 
"Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах

Пригожин: ЧВК "Вагнер" выяснит, служил ли устроивший стрельбу в Новошахтинске в ее рядах

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Группа Вагнер" в ходе расследования выяснит, правда ли устроивший стрельбу в Новошахтинске служил в ее рядах, сообщил в среду основатель организации Евгений Пригожин.
Инцидент произошел накануне: мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся, но в итоге был задержан. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой. Как утверждалось в некоторых Telegram-каналах, задержанного зовут Павел Николин, он якобы бывший боец "Группы Вагнер".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
3 декабря, 05:13
Пригожин рассказал о "стиле работы" группы "Вагнера"
"Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. Если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу", - сообщил Пригожин.
По его словам, оперативная группа "Вагнер" "проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах". Комментарий бизнесмена опубликован на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 21:12
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам
 
Специальная военная операция на УкраинеЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинНовошахтинскРоссияРостовская областьПроисшествия
 
 
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