https://ria.ru/20221207/ukupnik-1836893868.html

Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы

Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы - РИА Новости, 07.12.2022

Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:38

2022-12-07T11:38

2022-12-07T11:38

шоубиз

аркадий укупник

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия Укупника. По информации из картотеки арбитражных дел, он поступил шестого декабря и пока не принимался к рассмотрению. В октябре фирма предъявила композитору первый иск на 44 тысячи рублей. Он разбирался в порядке упрощенного производства.В обоих случаях основания исковых требований пока не раскрыли.В 2015 году инспекция ФНС России пыталась признать имеющего статус индивидуального предпринимателя Укупника банкротом из-за долга по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 100 тысяч рублей. Служба обратилась с заявлением седьмого октября. Это произошло после вступления в силу поправок, согласно которым признаки неплатежеспособности ИП, как и обычных граждан, наступают при наличии задолженности в размере не менее 500 тысяч рублей и просрочке исполнения не менее трех месяцев. По этой причине Арбитражный суд Москвы вернул ФНС заявление без рассмотрения.Ранее жена артиста сбила пешехода в центре Москвы. Он переходил дорогу на красный свет.

https://ria.ru/20221206/loboda-1836588135.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

аркадий укупник