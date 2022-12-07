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Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы - РИА Новости, 07.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221207/ukupnik-1836893868.html
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы - РИА Новости, 07.12.2022
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:38
2022-12-07T11:38
шоубиз
аркадий укупник
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия Укупника. По информации из картотеки арбитражных дел, он поступил шестого декабря и пока не принимался к рассмотрению. В октябре фирма предъявила композитору первый иск на 44 тысячи рублей. Он разбирался в порядке упрощенного производства.В обоих случаях основания исковых требований пока не раскрыли.В 2015 году инспекция ФНС России пыталась признать имеющего статус индивидуального предпринимателя Укупника банкротом из-за долга по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 100 тысяч рублей. Служба обратилась с заявлением седьмого октября. Это произошло после вступления в силу поправок, согласно которым признаки неплатежеспособности ИП, как и обычных граждан, наступают при наличии задолженности в размере не менее 500 тысяч рублей и просрочке исполнения не менее трех месяцев. По этой причине Арбитражный суд Москвы вернул ФНС заявление без рассмотрения.Ранее жена артиста сбила пешехода в центре Москвы. Он переходил дорогу на красный свет.
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аркадий укупник
Шоубиз, Аркадий Укупник
11:38 07.12.2022
 
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы

Укупник получил второй иск от фирмы "Гольфстрим служба охраны"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКомпозитор Аркадий Укупник
Композитор Аркадий Укупник - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия Укупника.
По информации из картотеки арбитражных дел, он поступил шестого декабря и пока не принимался к рассмотрению.
В октябре фирма предъявила композитору первый иск на 44 тысячи рублей. Он разбирался в порядке упрощенного производства.
В обоих случаях основания исковых требований пока не раскрыли.
В 2015 году инспекция ФНС России пыталась признать имеющего статус индивидуального предпринимателя Укупника банкротом из-за долга по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 100 тысяч рублей. Служба обратилась с заявлением седьмого октября.
Это произошло после вступления в силу поправок, согласно которым признаки неплатежеспособности ИП, как и обычных граждан, наступают при наличии задолженности в размере не менее 500 тысяч рублей и просрочке исполнения не менее трех месяцев. По этой причине Арбитражный суд Москвы вернул ФНС заявление без рассмотрения.
Ранее жена артиста сбила пешехода в центре Москвы. Он переходил дорогу на красный свет.
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
Вчера, 11:20Шоубиз
Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе
 
ШоубизАркадий Укупник
 
 
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