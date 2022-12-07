https://ria.ru/20221207/ukupnik-1836893868.html
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы - РИА Новости, 07.12.2022
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:38
2022-12-07T11:38
2022-12-07T11:38
шоубиз
аркадий укупник
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия Укупника. По информации из картотеки арбитражных дел, он поступил шестого декабря и пока не принимался к рассмотрению. В октябре фирма предъявила композитору первый иск на 44 тысячи рублей. Он разбирался в порядке упрощенного производства.В обоих случаях основания исковых требований пока не раскрыли.В 2015 году инспекция ФНС России пыталась признать имеющего статус индивидуального предпринимателя Укупника банкротом из-за долга по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 100 тысяч рублей. Служба обратилась с заявлением седьмого октября. Это произошло после вступления в силу поправок, согласно которым признаки неплатежеспособности ИП, как и обычных граждан, наступают при наличии задолженности в размере не менее 500 тысяч рублей и просрочке исполнения не менее трех месяцев. По этой причине Арбитражный суд Москвы вернул ФНС заявление без рассмотрения.Ранее жена артиста сбила пешехода в центре Москвы. Он переходил дорогу на красный свет.
https://ria.ru/20221206/loboda-1836588135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аркадий укупник
Укупник получил второй иск от частной охранной фирмы
Укупник получил второй иск от фирмы "Гольфстрим служба охраны"
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал второе заявление от частной организации "Гольфстрим служба охраны" о взыскании более 27 тысяч рублей с певца Аркадия Укупника.
По информации из картотеки арбитражных дел, он поступил шестого декабря и пока не принимался к рассмотрению.
В октябре фирма предъявила композитору первый иск на 44 тысячи рублей. Он разбирался в порядке упрощенного производства.
В обоих случаях основания исковых требований пока не раскрыли.
В 2015 году инспекция ФНС России пыталась признать имеющего статус индивидуального предпринимателя Укупника банкротом из-за долга по налогам, сборам и страховым взносам в размере около 100 тысяч рублей. Служба обратилась с заявлением седьмого октября.
Это произошло после вступления в силу поправок, согласно которым признаки неплатежеспособности ИП, как и обычных граждан, наступают при наличии задолженности в размере не менее 500 тысяч рублей и просрочке исполнения не менее трех месяцев. По этой причине Арбитражный суд Москвы вернул ФНС заявление без рассмотрения.
Ранее жена артиста сбила
пешехода в центре Москвы. Он переходил дорогу на красный свет.