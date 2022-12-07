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В США вынесли Киеву новое предостережение - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837075523.html
В США вынесли Киеву новое предостережение
В США вынесли Киеву новое предостережение - РИА Новости, 07.12.2022
В США вынесли Киеву новое предостережение
Владимир Зеленский должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, иначе он рискует потерять поддержку западных партнеров из-за... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:13
2022-12-07T21:21
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, иначе он рискует потерять поддержку западных партнеров из-за высокого риска усиления эскалации, заявили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для Foreign Affairs"Крым может стать настоящей красной линией для Владимира Путина &lt;…&gt; Некоторые страны, поддерживающие Украину, сильно обеспокоены риском эскалации. К ним относятся Франция, Германия и США", — говорится в материале.Авторы статьи отметили, что полуостров представляет большую стратегическую ценность. Попытка Киева занять Крым негативно скажется на имидже страны, которая полностью зависит от военной и экономической поддержки Запада.В понедельник газета WSJ написала, что США тайно модифицировали передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Лавров
21:13 07.12.2022 (обновлено: 21:21 07.12.2022)
 
В США вынесли Киеву новое предостережение

Foreign Affairs: наступление на Крым обернется для Киева потерей поддержки западных стран

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, иначе он рискует потерять поддержку западных партнеров из-за высокого риска усиления эскалации, заявили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для Foreign Affairs
"Крым может стать настоящей красной линией для Владимира Путина <…> Некоторые страны, поддерживающие Украину, сильно обеспокоены риском эскалации. К ним относятся Франция, Германия и США", — говорится в материале.
Президент Владимир Путин выступает на Х Всероссийском съезде судей, посвященном 100-летию Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Авторы статьи отметили, что полуостров представляет большую стратегическую ценность. Попытка Киева занять Крым негативно скажется на имидже страны, которая полностью зависит от военной и экономической поддержки Запада.
В понедельник газета WSJ написала, что США тайно модифицировали передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
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Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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