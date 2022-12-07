21:13 07.12.2022 (обновлено: 21:21 07.12.2022)
В США вынесли Киеву новое предостережение
Foreign Affairs: наступление на Крым обернется для Киева потерей поддержки западных стран
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, иначе он рискует потерять поддержку западных партнеров из-за высокого риска усиления эскалации, заявили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для Foreign Affairs
"Крым может стать настоящей красной линией для Владимира Путина <…> Некоторые страны, поддерживающие Украину, сильно обеспокоены риском эскалации. К ним относятся Франция, Германия и США", — говорится в материале.
Авторы статьи отметили, что полуостров представляет большую стратегическую ценность. Попытка Киева занять Крым негативно скажется на имидже страны, которая полностью зависит от военной и экономической поддержки Запада.
В понедельник газета WSJ написала, что США тайно модифицировали передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".