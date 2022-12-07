https://ria.ru/20221207/ukraina-1837075523.html

В США вынесли Киеву новое предостережение

В США вынесли Киеву новое предостережение - РИА Новости, 07.12.2022

В США вынесли Киеву новое предостережение

Владимир Зеленский должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, иначе он рискует потерять поддержку западных партнеров из-за... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:13

2022-12-07T21:13

2022-12-07T21:21

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, иначе он рискует потерять поддержку западных партнеров из-за высокого риска усиления эскалации, заявили обозреватели Лиана Фикс и Майкл Киммидж в статье для Foreign Affairs"Крым может стать настоящей красной линией для Владимира Путина <…> Некоторые страны, поддерживающие Украину, сильно обеспокоены риском эскалации. К ним относятся Франция, Германия и США", — говорится в материале.Авторы статьи отметили, что полуостров представляет большую стратегическую ценность. Попытка Киева занять Крым негативно скажется на имидже страны, которая полностью зависит от военной и экономической поддержки Запада.В понедельник газета WSJ написала, что США тайно модифицировали передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221207/nato-1837048059.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837075058.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

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россия

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров