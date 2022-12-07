https://ria.ru/20221207/ukraina-1837075058.html

Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины

Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины - РИА Новости, 07.12.2022

Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины

Скопление американских войск в Польше может стать катализатором нового витка напряженности на Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:10

2022-12-07T21:10

2022-12-07T22:50

в мире

филип джиральди

польша

украина

москва

нато

центральное разведывательное управление (цру)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Скопление американских войск в Польше может стать катализатором нового витка напряженности на Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Журналист Эндрю Наполитано спросил у собеседника, как он оценивает размещение Вашингтоном на польской территории "40 тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке"."Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта", — ответил Джиральди.Офицер оценил шансы пересечения солдатами НАТО польско-украинской границы как низкие, но напомнил об опасности подобного сценария.При этом провернуть этот маневр незаметно для российской разведки будет невозможно, полагает Джиральди. По его мнению, Москва узнает о движении натовского контингента "в первую минуту их подготовки".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html

https://ria.ru/20221207/nato-1837048059.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

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в мире, филип джиральди, польша, украина, москва, нато, центральное разведывательное управление (цру)