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Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837075058.html
Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины
Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины - РИА Новости, 07.12.2022
Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины
Скопление американских войск в Польше может стать катализатором нового витка напряженности на Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:10
2022-12-07T22:50
в мире
филип джиральди
польша
украина
москва
нато
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Скопление американских войск в Польше может стать катализатором нового витка напряженности на Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Журналист Эндрю Наполитано спросил у собеседника, как он оценивает размещение Вашингтоном на польской территории "40 тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке"."Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта", — ответил Джиральди.Офицер оценил шансы пересечения солдатами НАТО польско-украинской границы как низкие, но напомнил об опасности подобного сценария.При этом провернуть этот маневр незаметно для российской разведки будет невозможно, полагает Джиральди. По его мнению, Москва узнает о движении натовского контингента "в первую минуту их подготовки".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html
https://ria.ru/20221207/nato-1837048059.html
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в мире, филип джиральди, польша, украина, москва, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Филип Джиральди, Польша, Украина, Москва, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
21:10 07.12.2022 (обновлено: 22:50 07.12.2022)
 
Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины

Офицер ЦРУ Джиральди: американские войска в Польше могут привести к эскалации на Украине

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Скопление американских войск в Польше может стать катализатором нового витка напряженности на Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Журналист Эндрю Наполитано спросил у собеседника, как он оценивает размещение Вашингтоном на польской территории "40 тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке".
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"Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта", — ответил Джиральди.
Офицер оценил шансы пересечения солдатами НАТО польско-украинской границы как низкие, но напомнил об опасности подобного сценария.
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При этом провернуть этот маневр незаметно для российской разведки будет невозможно, полагает Джиральди. По его мнению, Москва узнает о движении натовского контингента "в первую минуту их подготовки".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФилип ДжиральдиПольшаУкраинаМоскваНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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