https://ria.ru/20221207/ukraina-1837060106.html

В Испании описали план НАТО по Украине

В Испании описали план НАТО по Украине - РИА Новости, 07.12.2022

В Испании описали план НАТО по Украине

Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для борьбы с Россией, пишет специалист центра стратегического анализа Латинской Америки Изабелла Арриа в статье РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:28

2022-12-07T19:28

2022-12-07T19:40

в мире

россия

украина

москва

сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для борьбы с Россией, пишет специалист центра стратегического анализа Латинской Америки Изабелла Арриа в статье для Rebelión."Конфликт на Украине показал, что США используют украинское население в качестве пушечного мяса, чтобы сломить Россию", — пояснила она.Автор отметила, что причиной нынешнего кризиса стало стремление Вашингтона и союзников ослабить влияние Москвы в мире. При этом Америка также получает огромную прибыль от происходящего благодаря поставкам оружия киевскому режиму.По мнению Арриа, западные страны не заинтересованы в установлении мира в Европе. Североатлантический альянс, в свою очередь, продолжает подливать масло в огонь, что приводит к еще большему количеству жертв и разрушений в регионе, подытожила она.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

россия

украина

москва

сша

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в мире, россия, украина, москва, сша, нато