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В Испании описали план НАТО по Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837060106.html
В Испании описали план НАТО по Украине
В Испании описали план НАТО по Украине - РИА Новости, 07.12.2022
В Испании описали план НАТО по Украине
Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для борьбы с Россией, пишет специалист центра стратегического анализа Латинской Америки Изабелла Арриа в статье РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:28
2022-12-07T19:40
в мире
россия
украина
москва
сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для борьбы с Россией, пишет специалист центра стратегического анализа Латинской Америки Изабелла Арриа в статье для Rebelión."Конфликт на Украине показал, что США используют украинское население в качестве пушечного мяса, чтобы сломить Россию", — пояснила она.Автор отметила, что причиной нынешнего кризиса стало стремление Вашингтона и союзников ослабить влияние Москвы в мире. При этом Америка также получает огромную прибыль от происходящего благодаря поставкам оружия киевскому режиму.По мнению Арриа, западные страны не заинтересованы в установлении мира в Европе. Североатлантический альянс, в свою очередь, продолжает подливать масло в огонь, что приводит к еще большему количеству жертв и разрушений в регионе, подытожила она.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836971780.html
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россия
украина
москва
сша
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в мире, россия, украина, москва, сша, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
19:28 07.12.2022 (обновлено: 19:40 07.12.2022)
 
В Испании описали план НАТО по Украине

Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо для противостояния с Россией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты используют конфликт на Украине для борьбы с Россией, пишет специалист центра стратегического анализа Латинской Америки Изабелла Арриа в статье для Rebelión.
"Конфликт на Украине показал, что США используют украинское население в качестве пушечного мяса, чтобы сломить Россию", — пояснила она.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 15:30
Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
Автор отметила, что причиной нынешнего кризиса стало стремление Вашингтона и союзников ослабить влияние Москвы в мире. При этом Америка также получает огромную прибыль от происходящего благодаря поставкам оружия киевскому режиму.
По мнению Арриа, западные страны не заинтересованы в установлении мира в Европе. Североатлантический альянс, в свою очередь, продолжает подливать масло в огонь, что приводит к еще большему количеству жертв и разрушений в регионе, подытожила она.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 16:59Специальная военная операция на Украине
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваСШАНАТО
 
 
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