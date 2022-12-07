https://ria.ru/20221207/ukraina-1837035973.html

Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины

Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины - РИА Новости, 07.12.2022

Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины

Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, к этому и будут вести дело, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:01

2022-12-07T18:01

2022-12-07T18:54

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, к этому и будут вести дело, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается властей некоторых наших соседних стран - Польши... Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали советской Украине", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По его словам, польские националисты к этому будут стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений. "К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул президент РФ.В конце апреля нынешнего года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. Варшава приступила к проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил, говорил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель - территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости на минувшей неделе. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.Президент Польши Анджей Дуда, действуя на упреждение, дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, говорил Нарышкин. По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года - массовое убийство поляков бандами украинских националистов.С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше, отмечал в интервью Нарышкин.

https://ria.ru/20221207/patriot-1836996077.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

https://ria.ru/20221206/neva-1836714160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, украина, владимир путин, россия