18:01 07.12.2022 (обновлено: 18:54 07.12.2022)
Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины
Путин: националистические группировки в Польше хотят забрать западные территории Украины
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, к этому и будут вести дело, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается властей некоторых наших соседних стран - Польши... Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали советской Украине", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
По его словам, польские националисты к этому будут стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений. "К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул президент РФ.
В конце апреля нынешнего года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. Варшава приступила к проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил, говорил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.
Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель - территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости на минувшей неделе. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.
Президент Польши Анджей Дуда, действуя на упреждение, дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, говорил Нарышкин. По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года - массовое убийство поляков бандами украинских националистов.
С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше, отмечал в интервью Нарышкин.