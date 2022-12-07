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Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины
Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины - РИА Новости, 07.12.2022
Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины
Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, к этому и будут вести дело, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:01
2022-12-07T18:54
в мире
польша
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, к этому и будут вести дело, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается властей некоторых наших соседних стран - Польши... Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали советской Украине", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По его словам, польские националисты к этому будут стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений. "К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул президент РФ.В конце апреля нынешнего года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. Варшава приступила к проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил, говорил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель - территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости на минувшей неделе. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.Президент Польши Анджей Дуда, действуя на упреждение, дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, говорил Нарышкин. По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года - массовое убийство поляков бандами украинских националистов.С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше, отмечал в интервью Нарышкин.
https://ria.ru/20221207/patriot-1836996077.html
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в мире, польша, украина, владимир путин, россия
В мире, Польша, Украина, Владимир Путин, Россия
18:01 07.12.2022 (обновлено: 18:54 07.12.2022)
 
Путин уверен, что Польша хочет забрать западные территории Украины

Путин: националистические группировки в Польше хотят забрать западные территории Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, к этому и будут вести дело, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается властей некоторых наших соседних стран - Польши... Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали советской Украине", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
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По его словам, польские националисты к этому будут стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений. "К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул президент РФ.
В конце апреля нынешнего года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. Варшава приступила к проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил, говорил Нарышкин в конце июня. Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины, добавлял директор СВР.
Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель - территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, заявил Нарышкин в интервью РИА Новости на минувшей неделе. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.
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С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше, отмечал в интервью Нарышкин.
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