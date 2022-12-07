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Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837017016.html
Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине
Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине
США озабочены возможной эскалацией ситуации на Украине и не призывают Киев к ударам по РФ, но решение о целях наносимых ударов принимает Украина, заявил на... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:15
2022-12-07T17:23
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
джон кирби
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США озабочены возможной эскалацией ситуации на Украине и не призывают Киев к ударам по РФ, но решение о целях наносимых ударов принимает Украина, заявил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби."Мы поставляем вооружение, но как применять его решают они, это суверенное решение Украины, и мы уважаем его", - сказал представитель администрации США. По его словам, Вашингтон "не призывает делать этого (наносить удары по объектам в России), мы озабочены возможной эскалацией, и мы не призываем делать этого, но решение делать ли это - это их решение".Как ранее сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.
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украина, сша, в мире, джон кирби, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Джон Кирби, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:15 07.12.2022 (обновлено: 17:23 07.12.2022)
 
Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине

Белый дом заявил, что не призывает к ударам по России и что Украина сама принимает решения

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США озабочены возможной эскалацией ситуации на Украине и не призывают Киев к ударам по РФ, но решение о целях наносимых ударов принимает Украина, заявил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы поставляем вооружение, но как применять его решают они, это суверенное решение Украины, и мы уважаем его", - сказал представитель администрации США. По его словам, Вашингтон "не призывает делать этого (наносить удары по объектам в России), мы озабочены возможной эскалацией, и мы не призываем делать этого, но решение делать ли это - это их решение".
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве угрожают атаками на российские объекты вплоть до Сибири
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреДжон КирбиРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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