https://ria.ru/20221207/ukraina-1837017016.html

Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине

Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Белый дом заявил, что озабочен возможной эскалацией ситуации на Украине

США озабочены возможной эскалацией ситуации на Украине и не призывают Киев к ударам по РФ, но решение о целях наносимых ударов принимает Украина, заявил на... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:15

2022-12-07T17:15

2022-12-07T17:23

специальная военная операция на украине

украина

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джон кирби

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США озабочены возможной эскалацией ситуации на Украине и не призывают Киев к ударам по РФ, но решение о целях наносимых ударов принимает Украина, заявил на брифинге в среду представитель Белого дома Джон Кирби."Мы поставляем вооружение, но как применять его решают они, это суверенное решение Украины, и мы уважаем его", - сказал представитель администрации США. По его словам, Вашингтон "не призывает делать этого (наносить удары по объектам в России), мы озабочены возможной эскалацией, и мы не призываем делать этого, но решение делать ли это - это их решение".Как ранее сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Во вторник утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника на нефтенакопитель в районе курского аэродрома, а результате чего начался пожар. Люди не пострадали. Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов. Регион граничит с Сумской областью Украины, расстояние от Курска до Сум по прямой – около 130 километров.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836942136.html

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сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, джон кирби, россия, ситуация в днр и лнр