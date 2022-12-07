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Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году - РИА Новости, 07.12.2022
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Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году - РИА Новости, 07.12.2022
Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
Коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы оттянуть начало конфликта на Украине и подготовить ее к боевым действиям, заявил офицер разведки... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:30
2022-12-07T16:07
в мире
петр порошенко
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы оттянуть начало конфликта на Украине и подготовить ее к боевым действиям, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News.По его мнению, Киев согласился на Минские соглашения под давлением со стороны Запада, прекрасно понимания, что эти договоренности никогда не будут соблюдаться. Риттер обратил внимание, что позже это признавал даже бывший президент Украины Петр Порошенко."Нашей целью было, во-первых, остановить угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну — обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил", — приводит автор слова Порошенко.Запад хотел обмануть Москву, убедив ее в возможности дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе, отметил офицер. Он также добавил, что подобным образом США и их союзники пытались выиграть время, чтобы подготовить украинскую армию к противостоянию России.Помимо прочего, считает автор, военный метод всегда был единственным способом решения кризиса, который видели на Западе. По его мнению, Германия, Франция, Украина и США вели игру, не пытаясь избежать вооруженного столкновения, так как прекрасно знали, какой будет реакция Кремля на приглашение Украины в НАТО.В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они предусматривали, в частности, проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.В начале этого года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса, так как тогда было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.
https://ria.ru/20221207/makron-1836957627.html
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в мире, петр порошенко, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, киев, нато, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Петр Порошенко, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
15:30 07.12.2022 (обновлено: 16:07 07.12.2022)
 
Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году

Офицер разведки США Риттер: Запад готовил Украину к конфликту задолго до его начала

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Коллективный Запад использовал Минские соглашения, чтобы оттянуть начало конфликта на Украине и подготовить ее к боевым действиям, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News.
По его мнению, Киев согласился на Минские соглашения под давлением со стороны Запада, прекрасно понимания, что эти договоренности никогда не будут соблюдаться. Риттер обратил внимание, что позже это признавал даже бывший президент Украины Петр Порошенко.
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"Нашей целью было, во-первых, остановить угрозу или, по крайней мере, отсрочить войну — обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил", — приводит автор слова Порошенко.
Запад хотел обмануть Москву, убедив ее в возможности дипломатического урегулирования ситуации в Донбассе, отметил офицер. Он также добавил, что подобным образом США и их союзники пытались выиграть время, чтобы подготовить украинскую армию к противостоянию России.
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Помимо прочего, считает автор, военный метод всегда был единственным способом решения кризиса, который видели на Западе. По его мнению, Германия, Франция, Украина и США вели игру, не пытаясь избежать вооруженного столкновения, так как прекрасно знали, какой будет реакция Кремля на приглашение Украины в НАТО.
В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они предусматривали, в частности, проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.
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В начале этого года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса, так как тогда было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.
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В миреПетр ПорошенкоВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТОВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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