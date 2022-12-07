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Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836953877.html
Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине
Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании конфликта на Украине не стоит, но ситуация однажды разрешится... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:41
2022-12-07T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ангела меркель
германия
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании конфликта на Украине не стоит, но ситуация однажды разрешится переговорами.Меркель в интервью газете Zeit ответила на вопрос, как может завершиться конфликт. "Честно говоря, я не знаю. Когда-нибудь он завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала Меркель.Отвечая на вопрос, исключено ли ее участие в урегулировании, экс-канцлер заявила, что вопроса об этом даже "не возникает". При этом, по словам Меркель, есть разница между "миром по диктату" и "дружеским открытым разговором друг с другом". "Больше ничего по этому поводу я не хочу говорить", - указала она.Говоря о политике в отношении России и Украины, проводимой ею в бытность канцлером, Меркель отметила, что "принимала решения таким образом, который ей понятен и сегодня". "Это была попытка предотвратить именно такую войну. То, что этого не удалось, еще не означает, что попытки были ошибочными", - считает экс-канцлер, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет, с 2005 по 2021 год.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221206/vooruzhenie-1836664020.html
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833518452.html
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в мире, украина, ангела меркель, германия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ангела Меркель, Германия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:41 07.12.2022 (обновлено: 15:17 07.12.2022)
 
Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине

Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулирования конфликта на Украине не стоит

© AP Photo / Michael SohnЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о ее участии в урегулировании конфликта на Украине не стоит, но ситуация однажды разрешится переговорами.
Меркель в интервью газете Zeit ответила на вопрос, как может завершиться конфликт. "Честно говоря, я не знаю. Когда-нибудь он завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала Меркель.
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 14:17Специальная военная операция на Украине
В ФРГ согласовывают поставки тяжелого вооружения, заявил посол Украины
Отвечая на вопрос, исключено ли ее участие в урегулировании, экс-канцлер заявила, что вопроса об этом даже "не возникает". При этом, по словам Меркель, есть разница между "миром по диктату" и "дружеским открытым разговором друг с другом". "Больше ничего по этому поводу я не хочу говорить", - указала она.
Говоря о политике в отношении России и Украины, проводимой ею в бытность канцлером, Меркель отметила, что "принимала решения таким образом, который ей понятен и сегодня". "Это была попытка предотвратить именно такую войну. То, что этого не удалось, еще не означает, что попытки были ошибочными", - считает экс-канцлер, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет, с 2005 по 2021 год.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 23:55Специальная военная операция на Украине
Министр обороны ФРГ считает, что бои на Украине продлятся еще долго
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 22:47
Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Путиным
 
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