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Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине
Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:56
2022-12-07T16:58
украина
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном форуме "Примаковские чтения"."Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал он.
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украина, россия, в мире, сергей лавров
Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров
13:56 07.12.2022 (обновлено: 16:58 07.12.2022)
 
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, если поступит серьезное предложение

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном форуме "Примаковские чтения".
"Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал он.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
03:08
Лидеры Запада призвали к российско-украинским переговорам
 
УкраинаРоссияВ миреСергей Лавров
 
 
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