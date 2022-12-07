https://ria.ru/20221207/ukraina-1836941713.html

Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине

Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине

Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:56

2022-12-07T13:56

2022-12-07T16:58

украина

россия

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном форуме "Примаковские чтения"."Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал он.

https://ria.ru/20221207/peregovory-1836836507.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, сергей лавров