https://ria.ru/20221207/ukraina-1836941713.html
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине
Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:56
2022-12-07T13:56
2022-12-07T16:58
украина
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия готова к обсуждать урегулирование на Украине, если получит серьезное предложение, учитывающее интересы Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном форуме "Примаковские чтения"."Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать", - сказал он.
https://ria.ru/20221207/peregovory-1836836507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, сергей лавров
Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров
13:56 07.12.2022 (обновлено: 16:58 07.12.2022)
Лавров заявил о готовности обсудить серьезное предложение о мире на Украине
Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, если поступит серьезное предложение