https://ria.ru/20221207/ukraina-1836916934.html
В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС
В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС - РИА Новости, 07.12.2022
В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС
Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, выделенные ей Евросоюзом за время конфликта, предупредила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:30
2022-12-07T12:30
2022-12-07T13:19
в мире
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евросоюз
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, выделенные ей Евросоюзом за время конфликта, предупредила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли."В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее <…> Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — подчеркнула она, выступая в Европарламенте.По словам политика, принимая помощь Запада, Киев заковал себя в "неолиберальные кандалы", поскольку предварительное условие поддержки — "продвижение демократии в стране"."Как только денежный кран открылся, Зеленский запретил большинство оппозиционных партий, захлопнул оппозиционные СМИ и нанес удар по профсоюзам и правам рабочих", — заявила Дейли.Кроме того, она упрекнула Евросоюз в попытке продолжить противостояние любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди"."Не забывайте: война — это рэкет, и за этот конфликт придется дорого заплатить", — заключила парламентарий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, ирландия, евросоюз, нато, европарламент
В мире, Украина, Европа, Ирландия, Евросоюз, НАТО, Европарламент
12:30 07.12.2022 (обновлено: 13:19 07.12.2022)
В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС
Депутат Европарламента Дейли заявила, что Украина дорого заплатит за помощь ЕС
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, выделенные ей Евросоюзом за время конфликта, предупредила
евродепутат от Ирландии Клэр Дейли.
"В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее <…> Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — подчеркнула она, выступая в Европарламенте.
По словам политика, принимая помощь Запада, Киев
заковал себя в "неолиберальные кандалы", поскольку предварительное условие поддержки — "продвижение демократии в стране".
"Как только денежный кран открылся, Зеленский запретил большинство оппозиционных партий, захлопнул оппозиционные СМИ и нанес удар по профсоюзам и правам рабочих", — заявила Дейли.
Кроме того, она упрекнула Евросоюз в попытке продолжить противостояние любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди".
"Не забывайте: война — это рэкет, и за этот конфликт придется дорого заплатить", — заключила парламентарий.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США
и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.