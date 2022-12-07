https://ria.ru/20221207/ukraina-1836916934.html

В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС

В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС - РИА Новости, 07.12.2022

В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС

Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, выделенные ей Евросоюзом за время конфликта, предупредила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:30

2022-12-07T12:30

2022-12-07T13:19

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина будет не в состоянии вернуть миллионы долларов, выделенные ей Евросоюзом за время конфликта, предупредила евродепутат от Ирландии Клэр Дейли."В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее <…> Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство", — подчеркнула она, выступая в Европарламенте.По словам политика, принимая помощь Запада, Киев заковал себя в "неолиберальные кандалы", поскольку предварительное условие поддержки — "продвижение демократии в стране"."Как только денежный кран открылся, Зеленский запретил большинство оппозиционных партий, захлопнул оппозиционные СМИ и нанес удар по профсоюзам и правам рабочих", — заявила Дейли.Кроме того, она упрекнула Евросоюз в попытке продолжить противостояние любыми средствами, "пока за это расплачиваются простые люди"."Не забывайте: война — это рэкет, и за этот конфликт придется дорого заплатить", — заключила парламентарий.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

https://ria.ru/20221207/peregovory-1836853673.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, европа, ирландия, евросоюз, нато, европарламент