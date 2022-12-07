11:26 07.12.2022 (обновлено: 12:09 07.12.2022)
В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot
Хуаньцю Шибао: поставка дорогостоящих ЗРК Patriot Киеву истощит Запад
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США не горят желанием поставлять Украине ЗРК Patriot из-за их стоимости, пишет китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для "Хауньцю Шибао".
"Эти комплексы очень дорогие. Ракета Patriot-3 стоит более четырех миллионов долларов, а управляемая ракета перспективного ЗРК AIM-120 ранних версий — около миллиона. Запад явно не хочет давать такое дорогостоящее оружие Украине", — говорится в публикации.
Кроме того, отмечает издание, с точки зрения технического обеспечения система слишком сложна для украинцев.
"Если Киев в сжатые сроки получит эти комплексы, он обязательно потребует от американских военных провести соответствующее обучение", — уверен автор.
А главная цель Вашингтона состоит не в усилении Украины, а в накачке ее оружием, чтобы затянуть конфликт и истощить Россию, добавил эксперт.
"Трата огромных сумм обессилит сами Штаты", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.