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В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.12.2022
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В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot
В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.12.2022
В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot
США не горят желанием поставлять Украине ЗРК Patriot из-за их стоимости, пишет китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для "Хауньцю Шибао". РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:26
2022-12-07T12:09
в мире
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нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США не горят желанием поставлять Украине ЗРК Patriot из-за их стоимости, пишет китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для "Хауньцю Шибао".Кроме того, отмечает издание, с точки зрения технического обеспечения система слишком сложна для украинцев."Если Киев в сжатые сроки получит эти комплексы, он обязательно потребует от американских военных провести соответствующее обучение", — уверен автор.А главная цель Вашингтона состоит не в усилении Украины, а в накачке ее оружием, чтобы затянуть конфликт и истощить Россию, добавил эксперт."Трата огромных сумм обессилит сами Штаты", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
11:26 07.12.2022 (обновлено: 12:09 07.12.2022)
 
В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot

Хуаньцю Шибао: поставка дорогостоящих ЗРК Patriot Киеву истощит Запад

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США не горят желанием поставлять Украине ЗРК Patriot из-за их стоимости, пишет китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для "Хауньцю Шибао".

"Эти комплексы очень дорогие. Ракета Patriot-3 стоит более четырех миллионов долларов, а управляемая ракета перспективного ЗРК AIM-120 ранних версий — около миллиона. Запад явно не хочет давать такое дорогостоящее оружие Украине", — говорится в публикации.

Кроме того, отмечает издание, с точки зрения технического обеспечения система слишком сложна для украинцев.
"Если Киев в сжатые сроки получит эти комплексы, он обязательно потребует от американских военных провести соответствующее обучение", — уверен автор.
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А главная цель Вашингтона состоит не в усилении Украины, а в накачке ее оружием, чтобы затянуть конфликт и истощить Россию, добавил эксперт.
"Трата огромных сумм обессилит сами Штаты", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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