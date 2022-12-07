https://ria.ru/20221207/ukraina-1836892641.html

В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot

В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.12.2022

В Китае объяснили отказ США поставлять Украине ЗРК Patriot

США не горят желанием поставлять Украине ЗРК Patriot из-за их стоимости, пишет китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для "Хауньцю Шибао". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:26

2022-12-07T11:26

2022-12-07T12:09

в мире

украина

сша

россия

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США не горят желанием поставлять Украине ЗРК Patriot из-за их стоимости, пишет китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн в статье для "Хауньцю Шибао".Кроме того, отмечает издание, с точки зрения технического обеспечения система слишком сложна для украинцев."Если Киев в сжатые сроки получит эти комплексы, он обязательно потребует от американских военных провести соответствующее обучение", — уверен автор.А главная цель Вашингтона состоит не в усилении Украины, а в накачке ее оружием, чтобы затянуть конфликт и истощить Россию, добавил эксперт."Трата огромных сумм обессилит сами Штаты", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

https://ria.ru/20221207/peregovory-1836853673.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, россия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )