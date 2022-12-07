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Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836878361.html
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 07.12.2022
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы
Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:39
2022-12-07T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роман старовойт
киев
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание.Это уже второе подобное признание — накануне газета New York Times написала со ссылкой на "украинское официальное лицо", что беспилотники запустили с территории Украины.Собеседник Washington Post говорил о том же."Это были украинские беспилотники", — сказал он.Тем не менее издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись.Военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях подверглись атаке 5 декабря. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации. Но это не помешало ей нанести массированный удар по украинской системе военного управления и объектам оборонного комплекса: все 17 назначенных целей были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.На следующий день, 6 декабря, последовала еще одна атака — в районе курского аэродрома. От удара беспилотника загорелся нефтенакопитель, люди при этом не пострадали. Курская область граничит с Украиной и не раз подвергалась артиллерийским обстрелам и атакам дронов.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html
https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html
украина
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в мире, украина, роман старовойт, киев, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роман Старовойт, Киев, Курская область
10:39 07.12.2022 (обновлено: 11:46 07.12.2022)
 
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы

WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на российские аэродромы

© Фото : Адмиистрация Курской областиНефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Адмиистрация Курской области
Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание.
Это уже второе подобное признание — накануне газета New York Times написала со ссылкой на "украинское официальное лицо", что беспилотники запустили с территории Украины.
Аэродром Дягилево в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 13:25Специальная военная операция на Украине
В США предупредили об "опасном повороте" в конфликте на Украине
Собеседник Washington Post говорил о том же.
"Это были украинские беспилотники", — сказал он.
Тем не менее издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись.
Военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях подверглись атаке 5 декабря. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.
В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации. Но это не помешало ей нанести массированный удар по украинской системе военного управления и объектам оборонного комплекса: все 17 назначенных целей были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.
На следующий день, 6 декабря, последовала еще одна атака — в районе курского аэродрома. От удара беспилотника загорелся нефтенакопитель, люди при этом не пострадали. Курская область граничит с Украиной и не раз подвергалась артиллерийским обстрелам и атакам дронов.
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