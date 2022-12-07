https://ria.ru/20221207/ukraina-1836878361.html

Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы

Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы - РИА Новости, 07.12.2022

Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:39

2022-12-07T10:39

2022-12-07T11:46

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание.Это уже второе подобное признание — накануне газета New York Times написала со ссылкой на "украинское официальное лицо", что беспилотники запустили с территории Украины.Собеседник Washington Post говорил о том же."Это были украинские беспилотники", — сказал он.Тем не менее издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись.Военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях подверглись атаке 5 декабря. По информации Минобороны, применялись беспилотники советского производства, но российская ПВО сбила эти аппараты, летевшие на малой высоте. При нападении погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Два самолета получили незначительные повреждения обшивки корпуса.В военном ведомстве подчеркнули, что таким образом киевский режим пытался сорвать боевую работу российской дальней авиации. Но это не помешало ей нанести массированный удар по украинской системе военного управления и объектам оборонного комплекса: все 17 назначенных целей были поражены, удар нарушил переброску войск и иностранного вооружения в районы боевых действий по железной дороге.На следующий день, 6 декабря, последовала еще одна атака — в районе курского аэродрома. От удара беспилотника загорелся нефтенакопитель, люди при этом не пострадали. Курская область граничит с Украиной и не раз подвергалась артиллерийским обстрелам и атакам дронов.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html

https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836694325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, роман старовойт, киев, курская область