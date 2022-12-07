https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html
Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети
Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 07.12.2022
Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:32
2022-12-07T10:32
2022-12-07T16:31
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз. "Сначала "до последнего украинца", чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь "до последнего камня", чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС", — написал один из комментаторов. "У ЕС много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить", — поддержал другой."Главная цель Запада — как можно больше разрушить Украину и в процессе нанести как можно больший вред России", — заявил третий. "Запад настаивает на максимальном разрушении Украины, потому что они знают, что чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет ненависть между некогда братскими народами, и на его урегулирование уйдет много-много поколений", — поделился мнением пользователь. "Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы погрузиться в хаос. Ведите переговоры сейчас и спасите жизни людей", — заключил читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, россия, сша, нато
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Россия, США, НАТО
10:32 07.12.2022 (обновлено: 16:31 07.12.2022)
Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова главы дипломатии ЕС Борреля об Украине
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.
"Сначала "до последнего украинца", чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь "до последнего камня", чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС", — написал один из комментаторов.
"У ЕС много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить", — поддержал другой.
"Главная цель Запада — как можно больше разрушить Украину и в процессе нанести как можно больший вред России", — заявил третий.
"Запад настаивает на максимальном разрушении Украины, потому что они знают, что чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет ненависть между некогда братскими народами, и на его урегулирование уйдет много-много поколений", — поделился мнением пользователь.
"Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы погрузиться в хаос. Ведите переговоры сейчас и спасите жизни людей", — заключил читатель.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США
и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.