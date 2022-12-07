https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html

Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети

Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 07.12.2022

Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:32

2022-12-07T10:32

2022-12-07T16:31

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз. "Сначала "до последнего украинца", чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь "до последнего камня", чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС", — написал один из комментаторов. "У ЕС много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить", — поддержал другой."Главная цель Запада — как можно больше разрушить Украину и в процессе нанести как можно больший вред России", — заявил третий. "Запад настаивает на максимальном разрушении Украины, потому что они знают, что чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет ненависть между некогда братскими народами, и на его урегулирование уйдет много-много поколений", — поделился мнением пользователь. "Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы погрузиться в хаос. Ведите переговоры сейчас и спасите жизни людей", — заключил читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/blinken-1836854336.html

https://ria.ru/20221207/pentagon-1836832857.html

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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, россия, сша, нато