https://ria.ru/20221207/ukraina-1836871890.html
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 07.12.2022
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:10
2022-12-07T10:10
2022-12-07T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064808_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5f263574ae5b3f1392444ac300564725.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется."У нас определенные организационные мероприятия уже проводятся по решению генштаба... Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, сейчас Киев нуждается в артиллерии, танках, самолетах.Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836845592.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064808_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_600951a4a4fae8ec6624f8970563d5ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей резников, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию
Министр обороны Украины Резников заявил, что пока не планирует дополнительную мобилизацию