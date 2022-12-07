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Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836871890.html
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 07.12.2022
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:10
2022-12-07T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется."У нас определенные организационные мероприятия уже проводятся по решению генштаба... Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, сейчас Киев нуждается в артиллерии, танках, самолетах.Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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в мире, алексей резников, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:10 07.12.2022
 
Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию

Министр обороны Украины Резников заявил, что пока не планирует дополнительную мобилизацию

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется.
"У нас определенные организационные мероприятия уже проводятся по решению генштаба... Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, сейчас Киев нуждается в артиллерии, танках, самолетах.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
Солдат украинской армии у поломанного автомобиля на дороге недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
07:43Специальная военная операция на Украине
Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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