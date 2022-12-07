https://ria.ru/20221207/ukraina-1836871890.html

Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию

Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию - РИА Новости, 07.12.2022

Минобороны Украины заявило, что не планирует дополнительную мобилизацию

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:10

2022-12-07T10:10

2022-12-07T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проводить дополнительную мобилизацию на данный момент не планируется."У нас определенные организационные мероприятия уже проводятся по решению генштаба... Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, сейчас Киев нуждается в артиллерии, танках, самолетах.Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836845592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей резников, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр