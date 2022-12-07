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В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины - РИА Новости, 07.12.2022
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В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины
В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины - РИА Новости, 07.12.2022
В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T04:49
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в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.Представитель Mercy Corps Майкл Янг подчеркнул, что отключения энергии на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями.При этом многие города "станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев" из-за низких температур, считают в НКО.Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836578834.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
04:49 07.12.2022 (обновлено: 14:47 07.12.2022)
 
В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины

Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины может быть выведена из строя к концу года

© Минобороны РФКадр видео нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины
Кадр видео нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины
© Минобороны РФ
Кадр видео нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.

"Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся", — цитирует издание организацию.

Представитель Mercy Corps Майкл Янг подчеркнул, что отключения энергии на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями.
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В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
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