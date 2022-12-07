https://ria.ru/20221207/ukraina-1836840017.html

В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины

В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины - РИА Новости, 07.12.2022

В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T04:49

2022-12-07T04:49

2022-12-07T14:47

в мире

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828390060_0:177:3071:1904_1920x0_80_0_0_75afd617a761ad29178728a420c8d63d.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.Представитель Mercy Corps Майкл Янг подчеркнул, что отключения энергии на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями.При этом многие города "станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев" из-за низких температур, считают в НКО.Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.

https://ria.ru/20221206/zaporozhe-1836578834.html

https://ria.ru/20221205/odessa-1836464321.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы рф