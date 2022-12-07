04:49 07.12.2022 (обновлено: 14:47 07.12.2022)
В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины
Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины может быть выведена из строя к концу года
© Минобороны РФКадр видео нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины
© Минобороны РФ
Кадр видео нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к католическому Рождеству, пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.
"Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся", — цитирует издание организацию.
Представитель Mercy Corps Майкл Янг подчеркнул, что отключения энергии на территории Украины могут длиться не часами и днями, а целыми неделями.
При этом многие города "станут непригодными для жизни в течение четырех месяцев" из-за низких температур, считают в НКО.
Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.