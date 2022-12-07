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ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе - РИА Новости, 07.12.2022
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ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе
ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе - РИА Новости, 07.12.2022
ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе
Боевики "Хайрат тахрир аш-Шам"* планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных РСЗО, сообщил замруководителя РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:06
2022-12-07T22:06
в мире
хмеймим
сирия
латакия (город)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Боевики "Хайрат тахрир аш-Шам"* планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных РСЗО, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства увеличенной дальности", - сказал Егоров на брифинге.Добавляется, что нанести удары планируется из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221202/siriya-1835883071.html
https://ria.ru/20221122/siriya-1833244339.html
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в мире, хмеймим, сирия, латакия (город)
В мире, Хмеймим, Сирия, Латакия (город)
22:06 07.12.2022
 
ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе

ЦПВС: террористы планируют ударить по российской авиабазе Хмеймим с использованием БПЛА

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкДальние бомбардировщики Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Боевики "Хайрат тахрир аш-Шам"* планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных РСЗО, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства увеличенной дальности", - сказал Егоров на брифинге.
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Добавляется, что нанести удары планируется из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.
Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреХмеймимСирияЛатакия (город)
 
 
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