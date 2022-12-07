https://ria.ru/20221207/udar-1837082592.html

ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе

ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе - РИА Новости, 07.12.2022

ЦПВС сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе

Боевики "Хайрат тахрир аш-Шам"* планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных РСЗО, сообщил замруководителя РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:06

2022-12-07T22:06

2022-12-07T22:06

в мире

хмеймим

сирия

латакия (город)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Боевики "Хайрат тахрир аш-Шам"* планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных РСЗО, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства увеличенной дальности", - сказал Егоров на брифинге.Добавляется, что нанести удары планируется из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, расположенных в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221202/siriya-1835883071.html

https://ria.ru/20221122/siriya-1833244339.html

хмеймим

сирия

латакия (город)

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в мире, хмеймим, сирия, латакия (город)