https://ria.ru/20221207/turizm-1836908702.html

Челябинская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

Челябинская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 07.12.2022

Челябинская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве

Челябинская область и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве, это будет способствовать увеличению туристического потока и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:06

2022-12-07T12:06

2022-12-07T12:06

челябинская область

экономика

дмитрий чернышенко

алексей текслер

владимир путин

челябинская область

россия

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594578095_148:0:3789:2048_1920x0_80_0_0_13b9038547e66b1b154b93880f1a33d0.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Челябинская область и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве, это будет способствовать увеличению туристического потока и социально-экономическому развитию региона, сообщила в среду пресс-служба правительства региона."Челябинская область и Корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Текслер и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов… Согласно документу, стороны договорились о взаимодействии по вопросам развития туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Челябинской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.Церемония подписания соглашения прошла в Координационном центре правительства России в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко, уточняется в сообщении. Помимо соглашения с Челябинской областью подписаны соглашения между Корпорацией и Ставропольским краем, Архангельской, Волгоградской областями и Тюменской областью, добавляет пресс-служба.Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах. "Корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры. Каждый из регионов, присоединившихся к работе с "Туризм.РФ", имеет богатую историю. Это Кавказские Минеральные Воды, Соловецкий монастырь Архангельской области, Мамаев курган и озеро Эльтон в Волгограде, термальные источники Тюмени и самое высокогорное озеро Южного Урала - озеро Зюраткуль в Челябинской области и многие другие. Это те места, которые уже привлекают путешественников. Совокупный туристический поток по всем местам перечисленных субъектов составляет порядка 8 миллионов туристов в год. И наша цель к 2030 году за счёт инфраструктуры, которую мы вместе будем создавать, удвоить его", - цитирует пресс-служба слова Чернышенко.По данным пресс-службы, также определены первые перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с инвесторами и властями Челябинской области будет создавать современные и доступные курорты, в их список вошли строительство бальнеологического курорта "Сапфир Урала", создание всесезонного многофункционального курорта "Аджигардак".Туристическая инфраструктура в регионе будет создаваться в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По словам главы региона Алексея Теслера, не секрет, что Челябинская область обладает большим туристическим потенциалом. "Южный Урал – это край бесконечных гор и лесов, край 3 тысяч озер. Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для развития горнолыжного туризма. И с этим хочется знакомить жителей страны, поэтому данное соглашение даст импульс развитию, и интерес к внутреннему туризму только вырастет", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов отметил, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких инвестиционных проектов. "Регионы в рамках соглашений предложат ряд туристических территорий для комплексного развития. Мы проанализируем потенциал каждой из них и при наличии неоспоримых преимуществ, перспектив по увеличению турпотока, возможностей по инженерной инфраструктуре - возьмем их в работу", – цитирует пресс-служба слова Суханова.Кроме того, Алексей Текслер принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Участники заседания рассмотрели вопросы готовности туристической инфраструктуры к проведению зимнего туристического сезона, государственной поддержки туристического бизнеса в Республике Крым и Севастополе, также комиссией была затронута тема поддержки общественных инициатив, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения, поясняет правительство региона.

https://ria.ru/20221202/nagrady-1835884831.html

https://ria.ru/20221126/morozy-1834406113.html

https://ria.ru/20221201/turisty-1835594099.html

челябинская область

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дмитрий чернышенко, алексей текслер, владимир путин, челябинская область, россия, ставропольский край, туризм, новости - туризм