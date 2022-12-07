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Собянин отметил работу центра поддержки семей мобилизованных в Москве - РИА Новости, 07.12.2022
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Собянин отметил работу центра поддержки семей мобилизованных в Москве
Собянин отметил работу центра поддержки семей мобилизованных в Москве - РИА Новости, 07.12.2022
Собянин отметил работу центра поддержки семей мобилизованных в Москве
В центр поддержки семей мобилизованных в Москве поступило около 20 тысяч заявок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:26
2022-12-07T22:26
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В центр поддержки семей мобилизованных в Москве поступило около 20 тысяч заявок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Всего у нас поступило за это время около 20 тысяч различных заявок, в том числе 18 тысяч в области адресной-финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, переобучению, получению новой профессии, устройству детей в детские сады, продленку, бесплатное питание и так далее. Часть проблем пришлось решать с престарелыми родителями, которые оказались одни в этой ситуации", - рассказал Собянин в интервью ТВЦ.Он добавил, что центр поддержки семей мобилизованных продолжает работать в постоянном режиме.
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
22:26 07.12.2022
 
Собянин отметил работу центра поддержки семей мобилизованных в Москве

Собянин: в центр поддержки семей мобилизованных в Москве поступило около 20 тысяч заявок

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В центр поддержки семей мобилизованных в Москве поступило около 20 тысяч заявок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Всего у нас поступило за это время около 20 тысяч различных заявок, в том числе 18 тысяч в области адресной-финансовой поддержки, в том числе просьбы по трудоустройству, переобучению, получению новой профессии, устройству детей в детские сады, продленку, бесплатное питание и так далее. Часть проблем пришлось решать с престарелыми родителями, которые оказались одни в этой ситуации", - рассказал Собянин в интервью ТВЦ.
Он добавил, что центр поддержки семей мобилизованных продолжает работать в постоянном режиме.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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