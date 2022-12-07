https://ria.ru/20221207/trener-1836979906.html

На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань

На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань - РИА Новости, 07.12.2022

На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань

Детского тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом за непристойные слова в присутствии и в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:48

2022-12-07T15:48

2022-12-07T15:48

общество

екатеринбург

верхняя пышма

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Детского тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом за непристойные слова в присутствии и в отношении детей, сообщили РИА Новости в администрации учреждения.Ранее в местных СМИ появилась информация, что популярного у детей тренера Живодерова уволили по статье из элитной школы в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом, но, как писали журналисты, некоторые родители якобы выступили против этого и уже готовят обращения в поддержку преподавателя.Дирекция школы отправила РИА Новости аудиозаписи, на которых слышно, как некий мужчина говорит матерные слова о победе на очередном соревновании и о соперниках.В администрации учреждения добавили, за период работы в школе Живодеров был дважды дисквалифицирован. Первый раз за то, что на первенстве юниоров в 2021 году "бросил снаряжение в судью, применил в отношении него физическую силу и бранился". Второй раз – за "расовые оскорбления и реплики сексуального характера в адрес судьи" на соревновании в октябре 2022 года в Челябинской области. Преподавателя уволили по статье Трудового кодекса за совершение работником аморального проступка, отметили в администрации.РИА Новости пока не получили комментарий тренера Живодерова о ситуации.

https://ria.ru/20221207/voditel-1836920866.html

екатеринбург

верхняя пышма

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, екатеринбург, верхняя пышма, челябинская область