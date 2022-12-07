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На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань - РИА Новости, 07.12.2022
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На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань
На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань - РИА Новости, 07.12.2022
На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань
Детского тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом за непристойные слова в присутствии и в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:48
2022-12-07T15:48
общество
екатеринбург
верхняя пышма
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Детского тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом за непристойные слова в присутствии и в отношении детей, сообщили РИА Новости в администрации учреждения.Ранее в местных СМИ появилась информация, что популярного у детей тренера Живодерова уволили по статье из элитной школы в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом, но, как писали журналисты, некоторые родители якобы выступили против этого и уже готовят обращения в поддержку преподавателя.Дирекция школы отправила РИА Новости аудиозаписи, на которых слышно, как некий мужчина говорит матерные слова о победе на очередном соревновании и о соперниках.В администрации учреждения добавили, за период работы в школе Живодеров был дважды дисквалифицирован. Первый раз за то, что на первенстве юниоров в 2021 году "бросил снаряжение в судью, применил в отношении него физическую силу и бранился". Второй раз – за "расовые оскорбления и реплики сексуального характера в адрес судьи" на соревновании в октябре 2022 года в Челябинской области. Преподавателя уволили по статье Трудового кодекса за совершение работником аморального проступка, отметили в администрации.РИА Новости пока не получили комментарий тренера Живодерова о ситуации.
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общество, екатеринбург, верхняя пышма, челябинская область
Общество, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Челябинская область
15:48 07.12.2022
 
На Урале тренера по хоккею уволили из спортшколы за нецензурную брань

Тренера по хоккею, ругавшегося матом на учеников, уволили из спортшколы в Верхней Пышме

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкХоккей с шайбой
Хоккей с шайбой - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Детского тренера по хоккею Максима Живодерова уволили из спортивной школы имени Александра Козицына под Екатеринбургом за непристойные слова в присутствии и в отношении детей, сообщили РИА Новости в администрации учреждения.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что популярного у детей тренера Живодерова уволили по статье из элитной школы в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом, но, как писали журналисты, некоторые родители якобы выступили против этого и уже готовят обращения в поддержку преподавателя.
"Тренер уволен по результатам проверки по факту применения нецензурной брани в общественных местах, то есть циничные непристойные слова и выражения, которые употребляются в присутствии и в отношении несовершеннолетних", – сказала собеседница агентства.
Дирекция школы отправила РИА Новости аудиозаписи, на которых слышно, как некий мужчина говорит матерные слова о победе на очередном соревновании и о соперниках.
В администрации учреждения добавили, за период работы в школе Живодеров был дважды дисквалифицирован. Первый раз за то, что на первенстве юниоров в 2021 году "бросил снаряжение в судью, применил в отношении него физическую силу и бранился". Второй раз – за "расовые оскорбления и реплики сексуального характера в адрес судьи" на соревновании в октябре 2022 года в Челябинской области. Преподавателя уволили по статье Трудового кодекса за совершение работником аморального проступка, отметили в администрации.
РИА Новости пока не получили комментарий тренера Живодерова о ситуации.
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