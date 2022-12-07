https://ria.ru/20221207/tramp-1836829926.html

Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве

Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве - РИА Новости, 07.12.2022

Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве

Суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T00:23

2022-12-07T00:23

2022-12-07T00:47

в мире

дональд трамп

сша

манхэттен

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает во вторник телеканал CNN.Согласно его данным, суд решил, что Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем предъявленным им обвинениям.Сам хозяин этих фирм и бывший глава государства, а также его родственники не проходят по данному делу, и им не было предъявлено никаких обвинений, уточняет телеканал.

https://ria.ru/20221127/tramp-1834645280.html

сша

манхэттен

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в мире, дональд трамп, сша, манхэттен