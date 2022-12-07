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Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве - РИА Новости, 07.12.2022
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Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве
Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве - РИА Новости, 07.12.2022
Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве
Суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:23
2022-12-07T00:47
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает во вторник телеканал CNN.Согласно его данным, суд решил, что Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем предъявленным им обвинениям.Сам хозяин этих фирм и бывший глава государства, а также его родственники не проходят по данному делу, и им не было предъявлено никаких обвинений, уточняет телеканал.
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в мире, дональд трамп, сша, манхэттен
В мире, Дональд Трамп, США, Манхэттен
00:23 07.12.2022 (обновлено: 00:47 07.12.2022)
 
Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве

CNN: Суд Нью-Йорка признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает во вторник телеканал CNN.
Согласно его данным, суд решил, что Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем предъявленным им обвинениям.
Сам хозяин этих фирм и бывший глава государства, а также его родственники не проходят по данному делу, и им не было предъявлено никаких обвинений, уточняет телеканал.
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