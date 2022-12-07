https://ria.ru/20221207/torgovlya-1837018381.html

Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года

Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года - РИА Новости, 07.12.2022

Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года

За период с января по ноябрь 2022 года объем внешней торговли товарами Китая увеличился на 8,6% в годовом исчислении до 38,34 триллиона юаней (около 5,78... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:19

2022-12-07T17:19

2022-12-07T17:19

россия-китай: главное

экономика

китай

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по ноябрь 2022 года объем внешней торговли товарами Китая увеличился на 8,6% в годовом исчислении до 38,34 триллиона юаней (около 5,78 триллиона долларов), свидетельствуют данные, опубликованные в среду Главным таможенным управлением КНР.В частности, объем экспорта увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21,84 триллиона юаней, а импорта - на 4,6% в годовом выражении до 16,5 триллиона юаней.Товарооборот Китая с АСЕАН, Европейским союзом и США за период с января по ноябрь вырос на 15,5%, 7% и 4,8% соответственно.Аналогичный показатель со странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", вырос на 20,4% в годовом исчислении до 12,54 триллиона юаней.Объем импорта и экспорта частных предприятий за первые 11 месяцев увеличился на 13,6% в годовом выражении до 19,41 триллиона юаней, что составляет 50,6% от внешнеторгового оборота страны.

https://ria.ru/20221111/kitay-1830736788.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, китай