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Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года - РИА Новости, 07.12.2022
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Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года
Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года - РИА Новости, 07.12.2022
Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года
За период с января по ноябрь 2022 года объем внешней торговли товарами Китая увеличился на 8,6% в годовом исчислении до 38,34 триллиона юаней (около 5,78... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:19
2022-12-07T17:19
россия-китай: главное
экономика
китай
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по ноябрь 2022 года объем внешней торговли товарами Китая увеличился на 8,6% в годовом исчислении до 38,34 триллиона юаней (около 5,78 триллиона долларов), свидетельствуют данные, опубликованные в среду Главным таможенным управлением КНР.В частности, объем экспорта увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21,84 триллиона юаней, а импорта - на 4,6% в годовом выражении до 16,5 триллиона юаней.Товарооборот Китая с АСЕАН, Европейским союзом и США за период с января по ноябрь вырос на 15,5%, 7% и 4,8% соответственно.Аналогичный показатель со странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", вырос на 20,4% в годовом исчислении до 12,54 триллиона юаней.Объем импорта и экспорта частных предприятий за первые 11 месяцев увеличился на 13,6% в годовом выражении до 19,41 триллиона юаней, что составляет 50,6% от внешнеторгового оборота страны.
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экономика, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Китай
17:19 07.12.2022
 

Объем внешней торговли товарами КНР вырос на 8,6% за 11 месяцев 2022 года

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За период с января по ноябрь 2022 года объем внешней торговли товарами Китая увеличился на 8,6% в годовом исчислении до 38,34 триллиона юаней (около 5,78 триллиона долларов), свидетельствуют данные, опубликованные в среду Главным таможенным управлением КНР.
В частности, объем экспорта увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21,84 триллиона юаней, а импорта - на 4,6% в годовом выражении до 16,5 триллиона юаней.
Товарооборот Китая с АСЕАН, Европейским союзом и США за период с января по ноябрь вырос на 15,5%, 7% и 4,8% соответственно.
Аналогичный показатель со странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", вырос на 20,4% в годовом исчислении до 12,54 триллиона юаней.
Объем импорта и экспорта частных предприятий за первые 11 месяцев увеличился на 13,6% в годовом выражении до 19,41 триллиона юаней, что составляет 50,6% от внешнеторгового оборота страны.
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