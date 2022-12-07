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В шкафу музея нашли останки последнего тасманийского волка

В шкафу музея нашли останки последнего тасманийского волка - РИА Новости, 07.12.2022

В шкафу музея нашли останки последнего тасманийского волка

В шкафу австралийского музея нашли останки считающегося последним тасманийского волка (известного также, как тилацин), пишет Artnet. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:50

2022-12-07T14:50

2022-12-07T14:50

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В шкафу австралийского музея нашли останки считающегося последним тасманийского волка (известного также, как тилацин), пишет Artnet. Животное скончалось в зоопарке Хобарта в 1936 году. Это была старая самка. Ее незаконно выловили в дикой природе и продали. В учреждении она прожила несколько месяцев. В документах зоопарка не было зарегистрировано место нахождения останков умершей волчицы. Так что эксперты переживали, что ее скелет и шкура могли быть выброшены. Но оказалось, что они были переданы в том же году Тасманскому музею и художественной галерее. Просто их неправильно каталогизировали, поэтому они и затерялись в хранилище институции.Зацепкой для очередного витка поисков стала запись таксидермиста в отчете музея за 1936 — 37 годы. Тилацин был указан среди образцов, над которыми в то время работали. Ранее его не замечали, потому что изначально он был подготовлен для образовательных, а не исследовательских целей и использовался для обучения студентов, изучавших сумчатых.Считалось, что тилацины нападают на домашний скот, поэтому на них и велась охота. Они были похожи на собак, но их хвосты были почти как у кенгуру. И у самцов, и у самок были сумки на животе. На спине у тилацинов были полоски, напоминающие тигриные.

https://ria.ru/20221103/vampir-1828617155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, австралия, музеи