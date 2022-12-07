https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

"Вернуть рейх". Что произошло в Германии

"Вернуть рейх". Что произошло в Германии - РИА Новости, 07.12.2022

"Вернуть рейх". Что произошло в Германии

Немецкие спецслужбы пресекли попытку насильственной смены власти. По данным СМИ, арестовали более двадцати членов крайне правой экстремистской группировки,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:21

2022-12-07T15:21

2022-12-07T15:53

олаф шольц

германия

бундесвер германии

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Немецкие спецслужбы пресекли попытку насильственной смены власти. По данным СМИ, арестовали более двадцати членов крайне правой экстремистской группировки, готовившей вооруженный переворот. О том, что произошло, — в материале РИА Новости.Ключевые фигурыСилы специального назначения немецкой полиции утром 7 декабря одновременно провели рейды в 11 федеральных землях Германии. По поручению прокуратуры они задержали 25 участников террористической организации, сообщает издание Spiegel. Обыскали 130 квартир.Речь идет о группировке "Рейхсбюргер" (в переводе — "Граждане рейха"). Это противники современной ФРГ, желающие возврата к государству образца 1871 года, когда в результате объединения земель образовался Второй рейх.Те, кого арестовали, связаны с тюрингским аристократом, "принцем" Хайнрихом Ройссом. Потомок древнего рода, зарабатывающий как частный финансовый консультант, предпочитает называть себя Генрихом XIII.Ему 71, и он уже неоднократно привлекал общественное внимание. В 2019-м, например, выступил на "Всемирном веб-форуме" в Швейцарии, заявив, что ФРГ не обладает суверенитетом и по-прежнему контролируется странами антигитлеровской коалиции. В одном из видео, размещенных в Сети, охарактеризовал органы власти как "частные компании".По словам следователей, Ройсс метил в регенты.Его главный сподвижник — 69-летний бывший командующий воздушно-десантными войсками Рюдигер фон П. Менее публичная фигура, но именно он обеспечивал группировку бойцами из числа бывших военнослужащих.План нападенияСогласно версии следствия, подозреваемые готовили вооруженное нападение на бундестаг и аресты политиков с ноября прошлого года. Они рассчитывали, что силовики их поддержат и помогут свергнуть режим.Федеральная прокуратура отмечает, что заговорщики разделяли взгляды Ройсса. Они собирались отключить связь посредством мощных электромагнитных импульсов, быстро взять под контроль коммуникации.Неясно, какими ресурсами располагали экстремисты, кроме сомнительной идеологии. В прессе, например, сообщают о бывшем депутате бундестага 58-летней Биргит Мальсак-Винкеманн из партии "Альтернатива для Германии". По мнению следователей, она должна была способствовать захвату парламента. У нее было несколько единиц официально зарегистрированного оружия.Группировка якобы намеревалась создать в регионах страны теневую армию по типу ополчения. В нужный момент эти подразделения обеспечили бы устойчивость новой власти.Предполагается, что в случае победы заговорщики немедленно пошли бы на переговоры с Россией. Источники упоминают о некой 39-летней Виталии Б., которая якобы отвечала за контакты с Москвой.Брошены все силыЭто была беспрецедентная операция. Требовалось одновременно накрыть всю сеть.Поскольку среди "рейхсбюргеров" много бывших военнослужащих бундесвера и ННА (Национальной народной армии ГДР), в том числе прошедших специальную подготовку, группировка считается особо опасной. Поэтому, помимо отрядов из федеральных земель, задействовали и антитеррористическое подразделение GSG 9. Всего к оперативным мероприятиям привлекли более трех тысяч сотрудников различных ведомств.В списке на арест было 52 человека. Сейчас полицейские выясняют, где находятся те 27, которых задержать не удалось. Остальные предстанут перед федеральным судом для определения временной меры пресечения уже сегодня и завтра.В связи с этими событиями вспоминают расследование федеральной прокуратурой заговора против министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Те, кто собирались организовать на него покушение, якобы контактировали с группой Ройсса. Однако некоторые источники говорят, что никакого взаимодействия не было.Шольц отыгрывает очкиНемецкие силовики регулярно отчитываются об успешных контртеррористических операциях.Так, в 2016-м полиция одновременно обыскала 12 квартир, а также общежития для беженцев в нескольких федеральных землях. Задержали более десяти выходцев из Чечни. Их подозревали в спонсировании терроризма.В 2018-м стало известно о заговоре в элитном подразделении бундесвера. Арестовали свыше ста человек, планировавших госпереворот.В прошлом году издание Welt сообщало об усилении влияния в силовых структурах ФРГ "серых волков" — членов турецкой националистической организации "Бозкурт".Нынешняя внезапная операция отвечает интересам властей. В одночасье непопулярный Олаф Шольц выступил в роли гаранта внутренней безопасности. А просочившиеся в СМИ сведения, что заговорщики будто бы желали неких переговоров с Москвой, лишь добавляют очков канцлеру, который сам отбивается от обвинений в потакании России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/germaniya-1836881264.html

https://ria.ru/20221207/adg-1836937264.html

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html

https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html

германия

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олаф шольц, германия, бундесвер германии