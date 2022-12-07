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Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети - РИА Новости, 07.12.2022
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Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети
Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети - РИА Новости, 07.12.2022
Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети
Бомбу, взорванную в центре Стамбула в середине ноября, собрали по указаниям из интернета, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на семинаре по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:55
2022-12-07T16:16
в мире
технологии
сулейман сойлу
стамбул
турция
африн
взрыв в центре стамбула
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КАИР, 7 дек — РИА Новости. Бомбу, взорванную в центре Стамбула в середине ноября, собрали по указаниям из интернета, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на семинаре по киберпреступлениям, передает телеканал A Haber.По словам Сойлу, задержанная по подозрению в совершении теракта утверждает, будто она не знала о содержимом пакета и думала, что в нем лежит коробка шоколада.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Задержанная подозреваемая призналась в связях с РПК. Спустя неделю после происшествия арестовали еще двух подозреваемых, помогавших исполнителям теракта пересечь турецкую границу.Сойлу обратил внимание на то, что сообщение о трагедии поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
https://ria.ru/20221204/turtsiya-1836200936.html
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в мире, технологии, сулейман сойлу, стамбул, турция, африн, взрыв в центре стамбула
В мире, Технологии, Сулейман Сойлу, Стамбул, Турция, Африн, Взрыв в центре Стамбула
11:55 07.12.2022 (обновлено: 16:16 07.12.2022)
 
Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети

МВД Турции: использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по инструкции из соцсети

© AP Photo / Khalil HamraМемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
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КАИР, 7 дек — РИА Новости. Бомбу, взорванную в центре Стамбула в середине ноября, собрали по указаниям из интернета, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на семинаре по киберпреступлениям, передает телеканал A Haber.

"Бомба <...> была изготовлена через каналы в соцсетях, то есть ее собрали "в прямом эфире" — по каналу в соцсети. У нас есть сведения о том, что бомбу произвели и заложили с помощью мобильного телефона члена РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции. — Прим. ред.) с кодовым именем "Хаджи", связанного с США", — подчеркнул глава ведомства.

По словам Сойлу, задержанная по подозрению в совершении теракта утверждает, будто она не знала о содержимом пакета и думала, что в нем лежит коробка шоколада.
На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Задержанная подозреваемая призналась в связях с РПК.
Спустя неделю после происшествия арестовали еще двух подозреваемых, помогавших исполнителям теракта пересечь турецкую границу.
Сойлу обратил внимание на то, что сообщение о трагедии поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
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В миреТехнологииСулейман СойлуСтамбулТурцияАфринВзрыв в центре Стамбула
 
 
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