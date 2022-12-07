https://ria.ru/20221207/terakt-1836902929.html

Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети

Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети - РИА Новости, 07.12.2022

Использованную в стамбульском теракте бомбу собрали по указаниям из соцсети

Бомбу, взорванную в центре Стамбула в середине ноября, собрали по указаниям из интернета, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на семинаре по... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:55

2022-12-07T11:55

2022-12-07T16:16

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сулейман сойлу

стамбул

турция

африн

взрыв в центре стамбула

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КАИР, 7 дек — РИА Новости. Бомбу, взорванную в центре Стамбула в середине ноября, собрали по указаниям из интернета, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на семинаре по киберпреступлениям, передает телеканал A Haber.По словам Сойлу, задержанная по подозрению в совершении теракта утверждает, будто она не знала о содержимом пакета и думала, что в нем лежит коробка шоколада.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Задержанная подозреваемая призналась в связях с РПК. Спустя неделю после происшествия арестовали еще двух подозреваемых, помогавших исполнителям теракта пересечь турецкую границу.Сойлу обратил внимание на то, что сообщение о трагедии поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.

https://ria.ru/20221204/turtsiya-1836200936.html

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турция

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в мире, технологии, сулейман сойлу, стамбул, турция, африн, взрыв в центре стамбула