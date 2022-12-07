10:57 07.12.2022 (обновлено: 11:46 07.12.2022)
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкЭкс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. 7 декабря 2022
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. 7 декабря 2022
КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов.
"Хотелось бы приобщить следующие документы... протокол допроса обвиняемого Вячеслава Телегина сегодняшним числом, в соответствии с которым предъявлено обвинение в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)", - сказал представитель СУСК РФ по Кемеровской области.
Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.