Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/telegin-1836883123.html
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 07.12.2022
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве
Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:57
2022-12-07T11:46
происшествия
кемеровская область
россия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836898755_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_069b4b81af24fa8af43d869abda386cb.jpg
КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов."Хотелось бы приобщить следующие документы... протокол допроса обвиняемого Вячеслава Телегина сегодняшним числом, в соответствии с которым предъявлено обвинение в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)", - сказал представитель СУСК РФ по Кемеровской области.Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.
https://ria.ru/20221116/zaderzhanie-1831815238.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836898755_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_a0484b82c5bfc1da45831c65f1d836a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, россия, жкх
Происшествия, Кемеровская область, Россия, ЖКХ
10:57 07.12.2022 (обновлено: 11:46 07.12.2022)
 
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкЭкс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. 7 декабря 2022
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. 7 декабря 2022
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов.
"Хотелось бы приобщить следующие документы... протокол допроса обвиняемого Вячеслава Телегина сегодняшним числом, в соответствии с которым предъявлено обвинение в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)", - сказал представитель СУСК РФ по Кемеровской области.
Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:38
В Иркутской области задержали бывшего министра здравоохранения региона
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала