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Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 07.12.2022

Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве

Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:57

2022-12-07T10:57

2022-12-07T11:46

происшествия

кемеровская область

россия

жкх

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КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов."Хотелось бы приобщить следующие документы... протокол допроса обвиняемого Вячеслава Телегина сегодняшним числом, в соответствии с которым предъявлено обвинение в совершении 30 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.)", - сказал представитель СУСК РФ по Кемеровской области.Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

https://ria.ru/20221116/zaderzhanie-1831815238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, россия, жкх