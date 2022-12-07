https://ria.ru/20221207/tailand-1836943869.html

В Таиланде рассказали, сколько российских туристов ждут в начале 2023 года

В Таиланде рассказали, сколько российских туристов ждут в начале 2023 года - РИА Новости, 07.12.2022

В Таиланде рассказали, сколько российских туристов ждут в начале 2023 года

Активное восстановление турпотока из РФ позволяет властям королевства делать оптимистичные прогнозы на зимний сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:21

2022-12-07T14:21

2022-12-07T14:21

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туризм

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таиланд

паттайя

ассоциация туроператоров россии (атор)

пхукет (остров)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Активное восстановление турпотока из РФ позволяет властям королевства делать оптимистичные прогнозы на зимний сезон, сообщает АТОР.С января по март 2023 года Таиланд может принять более 377,5 тысячи гостей из РФ, подсчитали в министерстве туризма и спорта. В ведомстве полагают, что прямыми регулярными рейсами прибудут порядка 170 тысяч россиян, чартерными — около 150 тысяч. Остальные полетят со стыковками.Власти ждут увеличения чартерной перевозки из РФ. Танет Супорнсахасранси, президент Совета по туризму провинции Чонбури, где находится популярный курорт Паттайя, заявил, что надеется, что авиакомпания AZUR Air, выполняющая один-два рейса в день, станет привозить путешественников чаще. Тем более что стоимость номера в гостиницах на 30-40 процентов ниже, чем до пандемии. Власти Паттайи планируют принять в период с декабря по март около 70 тысяч отдыхающих из РФ.Значительная часть наших соотечественников отправятся на Пхукет. Туда летают чартеры и "Аэрофлот", и в ноябре турпоток из РФ достиг 80 процентов от аналогичного периода допандемийного 2019 года.Номеров на высокие даты — новогодние каникулы — остается все меньше, рассказал председатель-консультант туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктаенгам, поскольку после пандемии открылось только 80 процентов гостиниц, а путешественники стали бронировать их на более долгий срок.По итогам 11 месяцев текущего года Таиланд принял 256,5 тысячи туристов из России, рассказали в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ). Ранее планировалось, что в 2022 году страну посетят 250 тысяч наших сограждан.

https://ria.ru/20221206/tailand-1836696023.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, паттайя, ассоциация туроператоров россии (атор), пхукет (остров)