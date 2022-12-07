https://ria.ru/20221207/strelba-1837048380.html
Житель Крымска, устроивший стрельбу, покушался на сына и бывшую супругу
Житель Крымска, устроивший стрельбу, покушался на сына и бывшую супругу - РИА Новости, 07.12.2022
Житель Крымска, устроивший стрельбу, покушался на сына и бывшую супругу
Следователи установили, что мужчина, устроивший стрельбу в Крымске и убивший четырех человек, покушался на жизнь сына и бывший супруги после многолетних... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:41
2022-12-07T18:41
2022-12-07T18:41
происшествия
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Следователи установили, что мужчина, устроивший стрельбу в Крымске и убивший четырех человек, покушался на жизнь сына и бывший супруги после многолетних судебных разбирательств по разделу имущества, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.Дело в отношении 66-летнего мужчины расследуется по части 3 статьи 30, п. а" части 2 статьи 105, п. "а" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство и покушение на убийство.По данным следствия, подозреваемый развелся с супругой несколько лет назад, после чего между ними начались судебные разбирательства по разделу имущества, что стало причиной неприязненных отношений. В конце ноября после очередного судебного заседания, на котором мужчине отказали в удовлетворении исковых имущественных требований, он вооружился имевшимся у него на законных основаниях охотничьим ружьем, чтобы напасть на 65-летнюю бывшую жену, которая находилась в районе торгового центра "Славянский" в Крымске, добавляет СУСК. Однако мужчина сначала выстрелил из ружья в двух мужчин, находившихся неподалеку: первый погиб на месте, второй умер в медучреждении. После этого он выстрелил в сторону экс-супруги, но ей удалось скрыться.Затем, по данным СУСК, фигурант прибыл к месту проживания бывшей супруги и сына и зашел в офис на первом этаже дома, где работали родственники и знакомые мужа его дочери, там он убил еще двух мужчин. Затем вышел на улицу и выстрелил в своего 35-летнего сына, стоящего на балконе, но тот успел укрыться в квартире. После этого мужчина вскрыл автомобиль родственников, сел в него и свёл счёты с жизнью, добавляет следственное управление.
https://ria.ru/20221207/strelba-1836886986.html
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происшествия, крымск, россия, краснодарский край
Происшествия, Крымск, Россия, Краснодарский край
Житель Крымска, устроивший стрельбу, покушался на сына и бывшую супругу
СУСК России: житель Крымска, устроивший стрельбу, покушался на сына и бывшую супругу
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости.
Следователи установили, что мужчина, устроивший стрельбу в Крымске и убивший четырех человек, покушался на жизнь сына и бывший супруги после многолетних судебных разбирательств по разделу имущества, сообщило
СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Дело в отношении 66-летнего мужчины расследуется по части 3 статьи 30, п. а" части 2 статьи 105, п. "а" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство и покушение на убийство.
По данным следствия, подозреваемый развелся с супругой несколько лет назад, после чего между ними начались судебные разбирательства по разделу имущества, что стало причиной неприязненных отношений. В конце ноября после очередного судебного заседания, на котором мужчине отказали в удовлетворении исковых имущественных требований, он вооружился имевшимся у него на законных основаниях охотничьим ружьем, чтобы напасть на 65-летнюю бывшую жену, которая находилась в районе торгового центра "Славянский" в Крымске, добавляет СУСК. Однако мужчина сначала выстрелил из ружья в двух мужчин, находившихся неподалеку: первый погиб на месте, второй умер в медучреждении. После этого он выстрелил в сторону экс-супруги, но ей удалось скрыться.
Затем, по данным СУСК, фигурант прибыл к месту проживания бывшей супруги и сына и зашел в офис на первом этаже дома, где работали родственники и знакомые мужа его дочери, там он убил еще двух мужчин. Затем вышел на улицу и выстрелил в своего 35-летнего сына, стоящего на балконе, но тот успел укрыться в квартире. После этого мужчина вскрыл автомобиль родственников, сел в него и свёл счёты с жизнью, добавляет следственное управление.