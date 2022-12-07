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Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим
Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим - РИА Новости, 07.12.2022
Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим
Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области из ручного пулемета, был судим за кражу и разбой, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:15
2022-12-07T13:15
2022-12-07T13:24
происшествия
новошахтинск
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области из ручного пулемета, был судим за кражу и разбой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. В среду подозреваемый был задержан.Как уточнило следствие, подозреваемый стрелял по полицейским из ручного пулемета. Задержать его удалось в селе Киселево Красносулинского района области."Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи и разбоя", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/strelba-1834035097.html
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происшествия, новошахтинск, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, россия
Происшествия, Новошахтинск, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовская область, Россия
13:15 07.12.2022 (обновлено: 13:24 07.12.2022)
Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим
Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим за кражу и разбой