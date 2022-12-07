https://ria.ru/20221207/strelba-1836929960.html

Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим

Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим - РИА Новости, 07.12.2022

Подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим

Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области из ручного пулемета, был судим за кражу и разбой, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:15

2022-12-07T13:15

2022-12-07T13:24

происшествия

новошахтинск

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Мужчина, которой подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области из ручного пулемета, был судим за кражу и разбой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен. В среду подозреваемый был задержан.Как уточнило следствие, подозреваемый стрелял по полицейским из ручного пулемета. Задержать его удалось в селе Киселево Красносулинского района области."Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи и разбоя", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия. В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/strelba-1834035097.html

https://ria.ru/20221206/politseyskiy-1836690101.html

новошахтинск

ростовская область

россия

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происшествия, новошахтинск, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, россия