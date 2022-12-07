06:36 07.12.2022 (обновлено: 11:15 07.12.2022)
"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке
Global Times: Европа испытывает чувство страха из-за кризисов и абсолютного упадка
Флаги США и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написала китайская государственная газета Global Times.
"Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов и появления новых, из-за чего у нее нарастает чувство страха", — говорится в статье.
Издание отмечает, что нынешняя международная обстановка свидетельствует о подъеме Востока и упадке Запада с последующим переходом к многополярному миру.
"Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа — в абсолютном", — считает аналитик Сун Лучжэн.
Таким образом, между ЕС и США нарастает стратегическое соперничество, которое негативно сказывается на европейской промышленности, делают вывод авторы статьи.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей