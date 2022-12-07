https://ria.ru/20221207/strakh-1836842248.html

"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке

"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке - РИА Новости, 07.12.2022

"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке

Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написала китайская государственная газета Global... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T06:36

2022-12-07T06:36

2022-12-07T11:15

европа

сша

евросоюз

китай

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написала китайская государственная газета Global Times.Издание отмечает, что нынешняя международная обстановка свидетельствует о подъеме Востока и упадке Запада с последующим переходом к многополярному миру."Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа — в абсолютном", — считает аналитик Сун Лучжэн.Таким образом, между ЕС и США нарастает стратегическое соперничество, которое негативно сказывается на европейской промышленности, делают вывод авторы статьи.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей

https://ria.ru/20221207/otvet-1836841048.html

https://ria.ru/20221207/skandal-1836833925.html

европа

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, сша, евросоюз, китай, в мире