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"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке - РИА Новости, 07.12.2022
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"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке
"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке - РИА Новости, 07.12.2022
"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке
Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написала китайская государственная газета Global... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:36
2022-12-07T11:15
европа
сша
евросоюз
китай
в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написала китайская государственная газета Global Times.Издание отмечает, что нынешняя международная обстановка свидетельствует о подъеме Востока и упадке Запада с последующим переходом к многополярному миру."Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа — в абсолютном", — считает аналитик Сун Лучжэн.Таким образом, между ЕС и США нарастает стратегическое соперничество, которое негативно сказывается на европейской промышленности, делают вывод авторы статьи.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рекордную инфляцию в самих США и Европе. Из-за роста цен на топливо, прежде всего газ, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, тогда как американская набирает обороты. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей
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европа, сша, евросоюз, китай, в мире
Европа, США, Евросоюз, Китай, В мире
06:36 07.12.2022 (обновлено: 11:15 07.12.2022)
 
"Страх нарастает". В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке

Global Times: Европа испытывает чувство страха из-за кризисов и абсолютного упадка

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написала китайская государственная газета Global Times.

"Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов и появления новых, из-за чего у нее нарастает чувство страха", — говорится в статье.

Издание отмечает, что нынешняя международная обстановка свидетельствует о подъеме Востока и упадке Запада с последующим переходом к многополярному миру.
"Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа — в абсолютном", — считает аналитик Сун Лучжэн.
Таким образом, между ЕС и США нарастает стратегическое соперничество, которое негативно сказывается на европейской промышленности, делают вывод авторы статьи.
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Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей
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