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В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус - РИА Новости, 07.12.2022
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В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус
В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус - РИА Новости, 07.12.2022
В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус
Швейцария удовлетворила 70 049 заявок украинцев на получение защитного статуса S в стране из оставленных 72 640, заявил в своем Twitter-аккаунте швейцарский... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:34
2022-12-07T14:45
в мире
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 7 дек - РИА Новости. Швейцария удовлетворила 70 049 заявок украинцев на получение защитного статуса S в стране из оставленных 72 640, заявил в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.Защитный статус S в Швейцарии предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Этот статус дает право на проживание и медицинскую помощь."Среда, 7 декабря - последние данные о положении украинских беженцев в Швейцарии: 72 640 заявления на получение статуса S, из которых 70 049 человек получили статус S ", - говорится в публикации ведомства.В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.Ранее Секретариат по миграции заявлял, что число украинских беженцев в Швейцарии к концу года может вырасти до 120 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html
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в мире, владимир путин, швейцария, россия, украина
В мире, Владимир Путин, Швейцария, Россия, Украина
14:34 07.12.2022 (обновлено: 14:45 07.12.2022)
 
В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус

Швейцарский секретариат по миграции: более 70 тысяч украинцев получили защитный статус S

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 дек - РИА Новости. Швейцария удовлетворила 70 049 заявок украинцев на получение защитного статуса S в стране из оставленных 72 640, заявил в своем Twitter-аккаунте швейцарский Государственный секретариат по миграции.
Защитный статус S в Швейцарии предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Этот статус дает право на проживание и медицинскую помощь.
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"Среда, 7 декабря - последние данные о положении украинских беженцев в Швейцарии: 72 640 заявления на получение статуса S, из которых 70 049 человек получили статус S ", - говорится в публикации ведомства.
В швейцарском бюджете на 2023 год предусмотрено 1,7 миллиарда швейцарских франков (1,8 миллиарда долларов) на прием украинских беженцев в стране.
Ранее Секретариат по миграции заявлял, что число украинских беженцев в Швейцарии к концу года может вырасти до 120 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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