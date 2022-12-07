https://ria.ru/20221207/ssha-1837092893.html
США утверждают, что не координировали удары Украины по территории России
США утверждают, что не координировали удары Украины по территории России - РИА Новости, 07.12.2022
США утверждают, что не координировали удары Украины по территории России
США не были в курсе ударов Украины по российской территории и не контактировали с Киевом по этому вопросу, заявила заместитель официального представителя... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:45
2022-12-07T23:45
2022-12-07T23:56
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украина
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США не были в курсе ударов Украины по российской территории и не контактировали с Киевом по этому вопросу, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения."Мы не были в курсе каких-либо ударов, которые происходили в России", - сказала Сингх на брифинге."Я бы не сказала, что мы находимся на постоянной коммуникации или контакте относительно ударов", - добавила она.Представитель Пентагона отметила, что США не желают эскалации украинского конфликта и не стремятся к войне с Россией.
https://ria.ru/20221207/rezolyutsiya-1837079666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
23:45 07.12.2022 (обновлено: 23:56 07.12.2022)
США утверждают, что не координировали удары Украины по территории России
Пентагон: США не координировали удары Украины по российской территории