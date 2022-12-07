https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1837023740.html

Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации

Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022

Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации

Спецоперация на Украине - длительный процесс, но появление в составе РФ новых территорий - значимый результат, также Азовское море стало внутренним морем... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:29

2022-12-07T17:29

2022-12-07T20:26

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

азовское море

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837068832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba7f7ca4257406a27a2b6e0c369a630d.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спецоперация на Украине - длительный процесс, но появление в составе РФ новых территорий - значимый результат, также Азовское море стало внутренним морем России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский, обращаясь к президенту, отметил, что "весь народ ждет результатов"."Вы, когда говорили, что все ждут результатов, вы имели в виду результатов СВО?" - спросил президент. "Нет, не СВО. СВО это длительный процесс", - ответил Мысловский и уточнил, что говорил о результатах расследований военных преступлений."Что касается длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, но потом вы упомянули, что появились новые территории - ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь", - сказал Путин.Президент добавил, что самое главное - люди, которые проживают на всех новых территориях.

https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821882304.html

https://ria.ru/20221004/gagloev-1821526910.html

россия

азовское море

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Азовское море стало внутренним морем РФ – это важные вещи" Самое главное - это люди"" 2022-12-07T17:29 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, азовское море, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр