https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1837023740.html
Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации
Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации
Спецоперация на Украине - длительный процесс, но появление в составе РФ новых территорий - значимый результат, также Азовское море стало внутренним морем... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:29
2022-12-07T17:29
2022-12-07T20:26
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
азовское море
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спецоперация на Украине - длительный процесс, но появление в составе РФ новых территорий - значимый результат, также Азовское море стало внутренним морем России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский, обращаясь к президенту, отметил, что "весь народ ждет результатов"."Вы, когда говорили, что все ждут результатов, вы имели в виду результатов СВО?" - спросил президент. "Нет, не СВО. СВО это длительный процесс", - ответил Мысловский и уточнил, что говорил о результатах расследований военных преступлений."Что касается длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, но потом вы упомянули, что появились новые территории - ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь", - сказал Путин.Президент добавил, что самое главное - люди, которые проживают на всех новых территориях.
https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821882304.html
https://ria.ru/20221004/gagloev-1821526910.html
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азовское море
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Путин: "Азовское море стало внутренним морем РФ – это важные вещи"
Самое главное - это люди""
2022-12-07T17:29
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика, Азовское море, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:29 07.12.2022 (обновлено: 20:26 07.12.2022)
Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации
Владимир Путин назвал появление результатов спецоперации на Украине длительным процессом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спецоперация на Украине - длительный процесс, но появление в составе РФ новых территорий - значимый результат, также Азовское море стало внутренним морем России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции "Антимафия" Евгений Мысловский, обращаясь к президенту, отметил, что "весь народ ждет результатов".
"Вы, когда говорили, что все ждут результатов, вы имели в виду результатов СВО?" - спросил президент. "Нет, не СВО. СВО это длительный процесс", - ответил Мысловский и уточнил, что говорил о результатах расследований военных преступлений.
"Что касается длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, но потом вы упомянули, что появились новые территории - ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь", - сказал Путин.
Президент добавил, что самое главное - люди, которые проживают на всех новых территориях.