Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1837020184.html
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:23
2022-12-07T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:251:2976:1924_1920x0_80_0_0_7095b3c58aff1f91c10719044b80a396.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил президент России Владимир Путин."Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции. Они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения операции. Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/rossiya-1837016907.html
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60d580458b9d8ee0b155e466e5ecb8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
17:23 07.12.2022 (обновлено: 17:34 07.12.2022)
 
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации

Президент Путин призвал анализировать ситуацию с проблемами в зоне спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой области
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции. Они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения операции. Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:15В России
Путин: Россия готова начать борьбу за интересы всеми имеющимися средствами
Президент добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.
Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:23Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала