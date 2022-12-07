https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1837020184.html

Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации

Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации

Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:23

2022-12-07T17:23

2022-12-07T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил президент России Владимир Путин."Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции. Они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения операции. Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/rossiya-1837016907.html

https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия