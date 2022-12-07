https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1837020184.html
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:23
2022-12-07T17:23
2022-12-07T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проблемы в зоне спецоперации были, они могут возникать и сейчас когда и где угодно в зоне СВО, но надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь, заявил президент России Владимир Путин."Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции. Они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения операции. Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/rossiya-1837016907.html
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия
17:23 07.12.2022 (обновлено: 17:34 07.12.2022)
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
Президент Путин призвал анализировать ситуацию с проблемами в зоне спецоперации