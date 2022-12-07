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В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера
В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера - РИА Новости, 07.12.2022
В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера
Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:04
2022-12-07T15:04
2022-12-07T15:04
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в Telegram-канале добровольцев из Башкирии "Башкирский батальон"."Азат Исламов - участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова. В боестолкновении с националистами Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем противника оказывал доврачебную помощь сослуживцам", - говорится в сообщении.В спецоперации участвуют два добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Третий батальон имени Салавата Юлаева проходит боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями МО РФ.
https://ria.ru/20220926/rosgvardiya-1819563753.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера
"Башкирский батальон": раненый фельдшер из Башкирии продолжал оказывать помощь бойцам