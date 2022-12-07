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В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера - РИА Новости, 07.12.2022
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В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера
В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера - РИА Новости, 07.12.2022
В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера
Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:04
2022-12-07T15:04
специальная военная операция на украине
россия
общество
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в Telegram-канале добровольцев из Башкирии "Башкирский батальон"."Азат Исламов - участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова. В боестолкновении с националистами Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем противника оказывал доврачебную помощь сослуживцам", - говорится в сообщении.В спецоперации участвуют два добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Третий батальон имени Салавата Юлаева проходит боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
15:04 07.12.2022
 
В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера

"Башкирский батальон": раненый фельдшер из Башкирии продолжал оказывать помощь бойцам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 7 дек – РИА Новости. Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в Telegram-канале добровольцев из Башкирии "Башкирский батальон".
"Азат Исламов - участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова. В боестолкновении с националистами Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем противника оказывал доврачебную помощь сослуживцам", - говорится в сообщении.
В спецоперации участвуют два добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Третий батальон имени Салавата Юлаева проходит боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями МО РФ.
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