https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836960193.html

В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера

В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера - РИА Новости, 07.12.2022

В "Башкирском батальоне" рассказали о подвиге фельдшера

Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:04

2022-12-07T15:04

2022-12-07T15:04

специальная военная операция на украине

россия

общество

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УФА, 7 дек – РИА Новости. Фельдшер добровольческого батальона имени Шаймуратова, получив в ходе спецоперации ранение в ногу, продолжал помогать другим раненым бойцам, говорится в Telegram-канале добровольцев из Башкирии "Башкирский батальон"."Азат Исламов - участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова. В боестолкновении с националистами Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем противника оказывал доврачебную помощь сослуживцам", - говорится в сообщении.В спецоперации участвуют два добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова. Третий батальон имени Салавата Юлаева проходит боевое слаживание. Все они являются структурными подразделениями МО РФ.

https://ria.ru/20220926/rosgvardiya-1819563753.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество