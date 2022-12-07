Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836931611.html
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2022
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:22
2022-12-07T13:22
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
запорожская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410140_462:0:3127:1499_1920x0_80_0_0_4a75c428da186b70ea46376aa7e189b6.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке.Также российские средства ПВО за сутки перехватили 4 снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" и сбили 4 беспилотника.
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836930214.html
россия
харьковская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410140_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_b896f3823893b1d9e6cb7a87c62e5be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
13:22 07.12.2022
 
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили РЛС системы ПВО С-300 у Барвенково в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСпецоперация
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Спецоперация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке.
Также российские средства ПВО за сутки перехватили 4 снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" и сбили 4 беспилотника.
Работа артиллерийского расчета в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:16Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала