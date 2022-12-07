https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836931611.html

Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области

Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2022

Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:22

2022-12-07T13:22

2022-12-07T13:22

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

запорожская область

вооруженные силы украины

зрк с-300

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке.Также российские средства ПВО за сутки перехватили 4 снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" и сбили 4 беспилотника.

https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836930214.html

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харьковская область

запорожская область

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, зрк с-300