https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836931611.html
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области - РИА Новости, 07.12.2022
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:22
2022-12-07T13:22
2022-12-07T13:22
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
запорожская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) украинской системы ПВО С-300 в районе Барвенково Харьковской области, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке.Также российские средства ПВО за сутки перехватили 4 снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" и сбили 4 беспилотника.
https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836930214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
Российские военные уничтожили РЛС системы ПВО С-300 в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили РЛС системы ПВО С-300 у Барвенково в Харьковской области